Tesla kampioen recalls 2024

Tesla heeft als merk niet alleen de best verkochte auto van 2024 op zijn naam, maar ook de meeste recalls.

Tesla heeft met de Model Y met afstand de best verkochte auto van 2024 in huis. Voor het tweede jaar op rij zelfs. De Model 3 staat op plaats vier overigens. Met veel auto’s op de weg, heb je natuurlijk ook meer kans om in andere lijstjes hoog te eindigen.

Zo’n lijstje waar het merk ook bovenaan is geëindigd is het lijstje met terugroepacties. Ook hier staat het merk van voormalig messias Elon Musk helemaal bovenaan. Zo lezen we online op Autoblog.com die in de cijfers dook van de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Tesla riep de meeste auto’s terug

Tesla heeft dus de koppositie te pakken. In totaal riep het merk 5.135.991 auto’s terug. Dat lijkt heel veel (dat is het ook) maar 2.193.869 stuks daarvan werden bijvoorbeeld teruggeroepen omdat het lettertype op het instrumentenpaneel niet groot genoeg was volgens de NHTSA.

Hiervoor is wel één van de vijftien recall bulletins van het merk uitgegeven. Het mooie is dat de eigenaren er niet eens voor naar de garage hoefden, want het werd opgelost met een software update over the air.

Top 3

De runner up positie is voor Stellantis. Bij de NHTSA staan maar liefst 72 (!) recalls geregistreerd. Nu vallen er ook heel veel merken onder Stellantis en een aantal van die terugroepacties was voor minder dan 100 auto’s.

Maar goed, in totaal toch goed voor 4.804.285 auto’s die terug moesten voor een aanpassing al dan niet softwarematig.

Op nummer drie komen we het merk Ford tegen. met 4.777.161 auto’s in 67 recalls doen ze het iets beter dan Stellantis, maar het is beter dan jaren eerder. Zo werden 1.889.110 Ford Explorers gebouwd tussen 2011 en 2019 teruggeroepen omdat de sierstrip op de A-stijl onderweg los kon laten. Niet super gevaarlijk wellicht, maar het tikt wel aan.

Volkswagen Groep

We kijken nog even volledig willekeurig naar de Volkswagen Groep. Die heeft het in 2024 behoorlijk zwaar gehad. De Duitse fabrikant heeft veel tegenslag te verwerken. Qua recalls heeft de NHTSA er 18 genoteerd. 1.088.407 auto’s moesten terug.

Zo moesten er bijvoorbeeld 261.257 Audi A3‘s, Golfjes en Jetta’s terug vanwege een probleem met de brandstoftank en 271.330 auto’s moesten terug door problemen met de passagier airbags.

Er is altijd veel te doen rondom terugroepacties, maar over het algemeen kun je stellen dat het terugroepen van auto’s iets positiefs is. De fabrikant lost dan namelijk een fout op die over het algemeen de auto vooral beter maakt. Dus Tesla, gefeliciteerd met de meeste recalls!