Wit is geen kleur! Steeds minder witte auto’s

De witte auto wordt steeds minder populair. Met een witte blijf je zitten?

Het is al weken grijs weer in ons land. Net zo grijs als het wagenpark op de Nederlandse wegen. Als je oude foto’s ziet uit de jaren zeventig en tachtig, dan zie je auto’s rijden in vrolijk groen, zacht geel en babyblauw. Nu? Zwart, grijs en wit.

Nou ja, steeds minder wit blijkt. Cijfer- en kentekengoeroe Jasper Verweij dook eens even in de kleuren van nieuwe registraties van ons ongelooflijk suf gekleurde wagenpark en keek wat de kleurentrends waren in 2024.

De kleuren van auto’s in 2024

Jasper Verweij heeft een heleboel interessante tools op zijn website staan, allemaal maken die gebruik van de data die bekend is bij de RDW. Eén waar we vandaag even naar kijken is de interactieve kleurenwaaier. Daarin houdt hij bij wat de verschillende kleuren van nieuwe auto’s per jaartal zijn.

Als we inzoomen op 2024 blijkt dat vier kleuren het meest populair zijn. Namelijk zwart en wit (dat zijn helemaal geen kleuren), grijs/zilver en blauw. Deze vier zijn goed voor 87,6 procent van alle nieuw geregistreerde personenauto’s in 2024. Man wat een kleurloos land zijn we toch.

De “kleuren” zwart en wit zijn minder populair geworden ten opzichte van 2023, namelijk 0,8 procent minder zwarte auto’s en 2,1 procent minder witte auto’s. De kleuren grijs en blauw waren juist populairder, respectievelijk 1,2 procent en 0,4 procent.

Rood en groen

Gelukkig zitten er ook een paar echte kleuren in de lift bij de nieuwe registraties. In 2024 was 5,6 procent van de nieuwe auto’s voorzien van de kleur rood. Voor de kleur groen was dat 4,5 procent. Je ziet het bijna niet terug op de weg met al die zwart/grijs/witte leasebakken, maar het helpt wel iets.

Nog even een paar andere kleuren eruit lichten dan. Van de nieuw verkochte auto’s had 0,9 procent de kleur bruin, 0,8 procent was geel en 0,6 procent was oranje. Kennelijk is het merk Toyota tegenwoordig allesbehalve kleurloos, want dat merk zorgt met de nieuwe Toyota C-HR zelfs voor 47 procent van de paarse autoverkoop in 2024. Wellicht doet doet die kleur het mede daardoor leuk met 0,09 procent.

Volvo rijders zijn grijs…

Kiezen grijs bedoelen we… De grootste kans om een grijze auto te vinden uit 2024 vind je bij het merk Volvo. Maar liefst 16,4 procent van alle nieuwe registraties vorig jaar met de kleur grijs was een Volvo. Qua blauw is de kans bij het Zweedse merk overigens ook het grootst, 16,3 procent.

Minder witte auto’s in totaal, maar opvallend is wel dat 1 op de 5 nieuw geregistreerde witte auto’s in 2024 een Tesla is… Nou is de Model Y het meest verkocht in 2024, maar kennelijk wel vooral in het wit. Want 22,2 procent van de nieuw verkochte witte auto’s in 2024 was een Tesla Model Y. Op plek twee staat overigens met 13,4 procent de witte Model 3. Overigens voert het merk van voormalig messias Elon Musk ook de lijst aan bij zwarte en rode auto’s.

Geen grijze Fiats

Dan nog een klein zijstapje dat Jasper maakt in zijn analyse dat we jullie niet willen onthouden. Het Italiaanse Fiat kondigde vorig jaar aan vanaf juni 2024 geen grijze auto’s meer te gaan maken. Nou bouwden ze in 2024 soms helemaal geen auto’s, maar toch leuk dat onze kentekengoeroe even in de cijfers dook.

Op merkniveau is er nog een aandeel van 4,2 procent als grijs op kenteken geregistreerd. Voor de Fiat 600 die we op de video zien is het toch nog 18,1 procent geworden in 2024, maar dat zouden dus auto’s van voor juni, of zilveren auto’s kunnen zijn. Want de RDW ziet geen verschil tussen zilver en grijs.