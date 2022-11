Zevenzitter met 1.2 motor is nog altijd nieuw

Ja, jij mag drie keer raden welke auto deze zevenzitter met 1.2 motor is.

Het leuke van het internet is dat al het autonieuws voorbij komt. Vroeger kan je alleen lezen over Daewoo Espero’s, Nissan Maxima’s en Fiat Tempra’s die in de showroom stonden. En dan misschien een héél klein stukje over de Nissan Skyline GT-R, als deze er al was. Anno 2022 is dat geen probleem meer, je krijgt gewoon AL het autonieuws zoals bij een foie gras naar binnen gegoten.

In dit geval gaat het om de Suzuki Eeco. De kans bestaat dat je daar niet van gehoord hebt. Dat is een functionele Suzuki die lijkt te stammen uit een tijd dat auto’s nog functioneel waren.

Sterker nog, als je er zo naar kijkt, komt het over als een jaren ’80 die middels heldere koplampen en wat stickers een jaren ’90-look heeft gekregen. Daar is op zich niets mis mee, maar het is tegenwoordig 2022!

Personenbusje

Het is in basis een bedrijfswagen, maar dan voor personenvervoer. De auto heet oficcieel Maruti Suzuki Eeco, Maruti is de Indiase tak van Suzuki. De auto is een doorontwikkeling van een doorontwikkeling. Dat gaan we voor je toelichten, De Eeco is eigenlijk een Maruti Suzuki versa uit 2001, dat van zichzelf al een doorontwikkelde Suzuki Carry is. Je zult de leeftijd wel aan de auto afzien, maar de nieuwe kleur ‘Metallic Bruis Blue’ moet zorgen voor een moderne vibe.

Het interieur is het hoogtepuntje. Dat is two-tone skai bekleding. Dat is toch wat handiger om anti-perilstaltisch opgewekte substanties op te ruimen. Het meest hilarische aspect is echter de afdekken voor de ruimte waar de radio kan komen te zitten:

Dat is namelijk een stuk plastic, uiteraard. Maar om wat sfeer te maken zijn er muzieknoten in gekerfd. Dt is net zoiets als een Tweety das dragen bij een begrafenis. Natuurlijk, het zal de sfeer iets verbeteren, maar niet heel erg veel.

Zevenzitter met 1.2 (helemaal nieuw!)

Er is overigens nu ook gewoon pure luxe aan boord van deze Suzuki Eeco. Denk aan airconditioning en parkeersensoren. Dit soort auto’s staat er om bekend dat ze nogal ;onveilig’ kunnen zijn, maar in dit geval zitten er items als ABS, twee airbags en remkracht-verdeling op. Dat zal niets helpen, overigens. Als je tegen een absorptie-wagen aan knalt, zijn je ledematen alsnog integraal onderdeel van de crashconstructie.

Tenslotte nog even de techniek. Er is een nieuwe motor! Dat is in dit geval een K-Series motor met een slagvolume van 1.2 liter, goed voor 81 briesende paardenkrachten en 104,4 Nm. Ja, zóveel koppel dat we het zelfs achter de komma moeten vermelden. Voor Indiase milieufreaks is er ook een 1.2 met CNG, die levert dan 72 pk en 95 Nm. Er zijn meer puristische aspecten, want standaard heb je een handbak en achterwielaandrijving.

mocht je trouwens bang zijn dat je crasht in India met de Eeco, dan begrijpen wij dat. En Maruti ook. Dus als je verwondingen dusdanig zijn dat je verder moet met een ambulance, is er nieuws voor je: de Eeco komt er ook als ambulance. Succes!

