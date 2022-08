Win toegangskaarten voor de HISWA te Water met Suzuki Marine

Meld je aan en maak kans op één van de 10 setjes van 2 toegangskaarten voor de HISWA te water in Lelystad van 31 augustus t/m 4 september.

Zo aan het einde van de zomervakantie is er ook vast in jouw agenda nog wel ruimte voor een leuk evenement. In samenwerking met Suzuki Marine geven we toegangskaarten weg voor de HISWA te Water die voor de 37ste keer wordt gehouden. Ditmaal in de Batavia Haven in Lelystad. De haven zal dan weer omgetoverd worden tot de grootste in-water bootshow van Noord-Europa.

Suzuki Marine is met haar producten aanwezig en jij kunt er ook bij zijn. Iedereen kan zich aanmelden om kans te maken op een set van 2 toegangskaarten.

Suzuki Marine

Iedereen kent Suzuki natuurlijk van smaakmakers als de Jimny en de Swift Sport bij de auto’s en van de legendarische GSX-R range en Hayabusa bij de motorfietsen.

Maar wist jij dat Suzuki Marine in 2021 het bestverkochte buitenboordmotormerk van Nederland was?

Al 14 jaar is het Japanse Suzuki Marine in Nederland marktleider als het gaat om buitenboordmotoren waarmee rubberboten, sloepen en tenders worden voortgestuwd. In Lelystad tijdens de Hiswa te Water presenteert Suzuki natuurlijk haar uitgebreide range aan motoren.

Wat moet je doen om kans te maken op HISWA toegangskaarten?

Suzuki Marine geeft 10 maal een set van 2 toegangskaarten weg voor de HISWA te Water die plaats vindt van 31 augustus t/m 4 september.

