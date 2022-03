Suzuki Across is goedkoper én laadt sneller

De Suzuki Across was in eerste instantie veel te duur, maar de prijs begint nu langzaam ergens op te lijken.

Rebadgen: het is begrijpelijk dat fabrikanten het doen, maar het voelt soms wel een beetje aan als pronken met andermans veren. Want reken er maar niet op dat het origineel wordt vermeldt in het persbericht. Dat zou eigenlijk wel zo netjes zijn.

Suzuki toonde een knap staaltje rebadgen met de Across, die verdacht veel leek op een Toyota RAV4. Suzuki deed het vervolgens nog eens dunnetjes over met de Swace, die op zijn beurt heel veel overeenkomsten vertoonde met de Corolla.

Je zou denken: Suzuki heeft een hoop ontwikkelingskosten bespaart, dus ze kunnen de auto een aantrekkelijk prijskaartje geven. Dat bleek echter tegen te vallen. Sterker nog: de Across was in eerste instantie schrikbarend duur, met een vanafprijs van €65.000.

Gelukkig zagen ze dat bij Suzuki ook al snel in, want een maand later werd de Across flink in prijs verlaagd. De vanafprijs was toen opeens €55.900. Omdat dit nogal zuur was voor degenen die er al eentje aangeschaft hadden, werd er destijds met hen een regeling getroffen.

Er is nu een nieuwe modeljaarupdate voor de Across en daarmee heeft Suzuki er nog eens duizend piek vanaf gedaan. De prijs van de Suzuki Across begint nu bij €54.900. Daarmee is de Across dus €10.100 goedkoper geworden sinds de introductie in 2020.

Er is nog meer goed nieuws: de Suzuki Across – die er alleen als 2.5 PHEV is – laadt ook sneller. De 3,3 kW-boordlader is overboord gegooid en vervangen door een dubbel zo krachtige boordlader. Daarmee is het 18,1 kWh-accupakket dus een stuk sneller vol.

Motorisch verandert er verder niks. Het systeemvermogen is nog steeds 306 pk. De stevige elektrische actieradius van 75 kilometer blijft ook ongewijzigd. Wel zijn er wat upgrades op detailniveau, zoals extra geluidsisolatie en LED-mistlampen voor.

De Suzuki Across is anno 2022 trouwens nog steeds duurder dan het origineel, ondanks de nieuwe prijsverlaging. De Toyota RAV4 2.5 PHEV is er namelijk al vanaf €52.495. De Across is wel net iets dikker aangekleed, met bijvoorbeeld 19 inch velgen in plaats van 18 inch velgen.