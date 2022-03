Zevenzitter met 650 pk is heerlijk overbodig

Waar je een zevenzitter met 650 pk voor nodig hebt, is ons een raadsel. Maar het is wel handig dat het kan.

Afgelopen week konden we afscheid nemen van twee Franse toppers, waaronder een Citroen C4 Spacetourer. Dat was een van de laatste ‘echte’ midi-MPV’s. Mensen die daadwerkelijk kinderen hebben (en attributen die daar bij horen), kunnen een MPV daadwerkelijk waarderen.

Veel zevenzits crossovers waar men tegenwoordig in rijdt, zijn aanzienlijk krapper. Sterker nog, vaak nog krapper dan de hatchback of stationwagon waarom de crossover is gebaseerd. Maar ja, je wil die Camel Trophy-vibe hebben. Het gevoel van volle vrijheid. niet het gevoel van volle luiertassen.

BMW X7 van Manhart

Als je een ruime crossover wenst met zeven zitplaatsen, zul je echt een grote auto moeten zoeken om een beetje fatsoenlijk te kunnen zitten. De tijden van de Grand Espace liggen helaas alweer een tijdje achter ons.

Gelukkig is daar de BMW X7. Een bijzonder goed antwoord op een vraag die niemand eigenlijk kan stellen. En in dit geval wordt het nog erger, want zoals we verklappen in de titel is dit een zevenzitter met 650 pk!

De basis van de auto is een BMW X7 M50i. Een auto waarvan het eigenlijk opmerkelijk is dat die er is. Deze heeft een 4.4 liter V8 met twee turbo’s onder de enorme motorkap en levert standaard 530 pk en 750 Nm.

Dat is eigenlijk al krankzinnig veel. In dit geval is Manhart ermee aan de slag gegaan. De auto heeft een sportuitlaat gekregen en de OPF (het benzinepartikelfilter) is verwijderd. Vervolgens is er een ‘MHtronik’ geinstalleerd.

Koppel zevenzitter met 650 pk

Dat is chiptuning middels een externe module, in plaats van dat men de chip herschrijft. Dit heeft als voordeel dat je de module er zo weer uithaalt en niemand kan zien dat ‘ie getuned is geweest.

Het resultaat is uiteindelijk behoorlijk heftig: er is 650 pk en 920 Nm beschikbaar. Dat is niet alleen c.q. zozeer de verdienste van Manhart, maar geeft ook aan hoeveel potentie het N63B44T3-blok heeft.

Hoe snel het appraat nu is, zegt Manhart niet. Meer reken maar dat je met een 650 pk sterke zevenzitter nooit tekort zult komen. Om het geheel af te maken kun je nog kiezen uit een paar zeer smaakafhankelijke upgrades.

Denk aan enorme wielen, gouden striping en koolstofvezel exterieurpakket. Daar een aanpassing in de module van de luchtvering ligt de X7 van Manhart 25 millimeter dichter op de grond. Kunnen de kids iets makkelijker erin springen na de voetbaltraining.

Meer lezen? Dit zijn 14 briljante zevenzitters petrolhead-papa’s!