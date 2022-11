Autoblog Spot van de Week: Mansory Audi RS Q8 met 1.001 pk

Drie keer raden waar deze Mansory Audi RS Q8 gespot is.

Dikke SUV’s zijn niet aan te slepen tegenwoordig. Als je dus écht op wil vallen is een gewone Audi Q8 niet meer genoeg. Dan moet je bijvoorbeeld een zwaar getunede Audi RS Q8 hebben. Zoals deze rode Audi RS Q8, waarbij alles uit de kast is getrokken.

Om te beginnen is deze Audi Q8 voorzien van een heftige bodykit. Voor de afwisseling is het geen bodykit van ABT. Die heeft iedereen al. Dit is een bodykit van Mansory. Daarmee maak je pas echt de blits. Met de carbon motorkap, enorme diffuser en dikke wielkasten laat deze Q8 zelfs een Urus verbleken.

Hoewel Mansory ook motorische tuning doet, is daarvoor uitgeweken naar MTM. Bij Mansory krijg je namelijk ‘maar’ 780 pk en bij MTM kunnen ze nog een paar stapjes verder gaan. Dit exemplaar is Stage 4 getuned en levert nu 1.001 pk. Kijk, daar heb je wat aan.

Hoe we dit allemaal weten? De auto heeft tot voor kort te koop gestaan op Marktplaats. Daardoor weten we ook wat voor prijskaartje er aan deze auto hing. Deze Mansory Audi RS Q8 stond te koop voor €449.900.

Deze RS Q8 is inmiddels verkocht en staat nu kennelijk op Pools kenteken. Dat zal de prijs iets gedrukt hebben. Toch zou het zomaar kunnen dat de auto vaker in Nederland is te spotten dan in Polen. Deze foto’s zijn gemaakt in Breda en iets zegt ons dat de auto daar niet voor het laatst is.

Of een Mansory Audi RS Q8 nu je smaak is of niet, bijzonder is het in ieder geval. Daarom bekronen we deze spot met de titel Autoblog Spot van de Week. Spotter @scoobyej20 krijgt een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd. We adviseren een muts, maar de keuze is aan hem.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!