Zie jij wat er mis is met deze SF90 XX?

Op het eerste oog lijkt er helemaal niets mis met deze Ferrari SF90 XX.

Kijk nog eens goed naar de foto. Nee, dit ziet er gewoon goed uit toch? Jazeker. Maar probeer vooral niet in te stappen in deze Ferrari. Niet omdat het een krappe auto is, maar omdat een SF90 XX schaal 1:8 wél wat aan de krappe kant is. Inderdaad, je kijkt naar een schaalmodel.

Ferrari SF90 XX replica

Een kunstwerkje van de experts bij Amalgam. Dit bedrijf weet altijd uitstekende replica’s van auto’s na te bootsen op schaalgrootte. Het is soms verbazingwekkend hoe mooi en realistisch ze het weten na te maken. Ook bij deze Ferrari SF90 XX schaalmodel valt je mond open van verbazing.

Sluit je mond nog niet, want deze valt weer open bij het horen van de prijs. Want aan al dat moois zit natuurlijk een stevige prijskaartje. Dit schaalmodel thuis in de vitrinekast zetten mag nadat je een kleine 14.990 euro hebt overgemaakt aan Amalgam. Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Dat is dan 3.747,50 euro in vier termijnen.

Het bedrijf maakt slechts 799 exemplaren van deze replica. De auto bestaat uit 887 onderdelen en is volledig met de hand gemaakt en geschilderd. Per auto is Amalgam ongeveer 300 uur zoet. Dit is op basis van de Stradale. Er is ook een Spider, deze is met 599 stuks nog zeldzamer. Het prijskaartje is hetzelfde.

De details zijn dan ook verbluffend. Het carbon van de wielen, een compleet interieur en de prachtige lak maakt deze Ferrari SF90 XX een lust voor het oog. Wat dat betreft is het prijskaartje wel begrijpelijk.

Als ik veel te diepe zakken had wilde ik zeker zo’n Ferrari SF90 XX replica schaalmodel thuis in de vitrinekast hebben staan. Het lijkt me dan wel weer een verslaving om je kast vol te zetten met dit soort moois. Voor je het weet heb je een ton aan replica’s staan. En bij geen van allen kun je dan echt de sleutel omdraaien voor ultiem rijplezier, want het blijven schaalmodellen. Dat is eigenlijk het enige nadeel dat ik kan bedenken. Liever een McLaren? Dat kan ook.