Wel of geen laadkabel over de stoep?

Je ziet het geregeld, een laadkabel die over de stoep naar een EV loopt. Hoe zit dat?

Dat is het mooie aan Nederland regelland. Er is geen goed antwoord te geven op de vraag of het wel of niet toegestaan of gedoogd is om een laadkabel over de stoep te leggen naar je elektrische auto.

Het liefste heb je natuurlijk een eigen laadpaal op de oprit waar ook je auto geparkeerd staat. De meeste Nederlandse huishoudens hebben helemaal geen oprit en in de geest der creativiteit worden er naar andere oplossingen gezocht. Geregeld zie je daardoor laadkabels over de stoep naar elektrische auto’s.

Laadkabel over de stoep

Het irritante is dat er geen beleid is vanuit Den Haag over dit fenomeen. Gemeenten mogen zelf regels opleggen en nemen dit dan op in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Navraag doen bij je gemeente levert -hopelijk- een goed antwoord op. Maar je kent ambtenaren langer dan vandaag: een “uhhh, dat weet ik niet meneer” is zomaar iets dat je kunt horen aan de andere kant van de telefoon.

Het beste is om niet zelf te gaan experimenteren, want dat kan je duur komen te staan. In de Telegraaf staat vandaag een verhaal over dit onderwerp. Een inwoner uit Eindhoven heeft het vriendelijk doch dringende verzoek van de gemeenten gekregen te kappen met de kabel over de stoep. Geen gehoor betekent een dwangsom van 500 euro.

Verschil per gemeente

In Amsterdam is een dergelijke constructie eveneens verboden. De boete is met 280 euro echter weer een stuk lager als je het toch doet. Even verderop, in Haarlemmermeer, is het wél toegestaan. Als je het maar veilig doet. Dus de kabel netjes afdekken zodat bijvoorbeeld mensen in een rolstoel over de kabel kunnen rijden. Almere, weer een andere gemeente, heeft geen hard beleid waardoor inwoners zelf maar doen wat ze denken dat goed is. De gemeenteraad heeft besloten het juist te faciliteren door een kabelgoot aan te bieden.

Kortom, het is eigenlijk een klerezooi aan regels of het nu wel of niet mag. De Rijksoverheid en gemeenten moeten goed gaan nadenken over de regels. Het aantal elektrische auto’s neemt alleen maar toe. Het mag nu misschien in sommige gemeenten, maar als iedereen z’n kabels gaat uitrollen zal het er niet veiliger op worden in de straat. Om nog maar te zwijgen over het straatbeeld.