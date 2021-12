Eindelijk: de eerste volledig Europese EV-accu is een feit

Het heeft even geduurd, maar vanaf nu rollen er ook batterijen van de band die 100% ‘made in Europe’ zijn.

Met de onstuitbare opmars van de EV, moeten er in een rap tempo accufabrieken uit de grond worden gestampt. Het produceren van accu’s voor EV’s is momenteel vooral een Aziatische aangelegenheid. Daarnaast Tesla bouwt natuurlijk haar eigen accu’s. In Europa deden ‘we’ niet echt mee op dit vlak. Daar is vanaf vandaag echter verandering in gekomen.

Het Zweedse Northvolt is namelijk gestart met de productie van hun lithium-ion batterijen. Het bedrijf meldt trots dat dit de eerste batterijcel is die volledig in Europa is ontwikkeld en geproduceerd. Northvolt kan vanaf nu tegenwicht gaan bieden aan de Aziaten.

Northvolt is feite nog een kersvers bedrijf, want ze bestaan nog maar sinds 2015. Niet geheel verrassend is deze start-up opgericht door een ex-medewerker van Tesla. Net als Tesla timmert Northvolt in korte tijd heel hard aan de weg. Onder andere Volkswagen, BMW en Volvo hebben flink geld gepompt in Northvolt. Deze merken zullen tevens de afnemers zijn van de accu’s.

Northvolt gaat in 2022 (wat in theorie al over twee dagen kan zijn) de eerste accu’s leveren. Het doel is om de komende jaren toe te werken naar een productiecapaciteit van 60 GWh. Voor de goede orde: dan praten we dus over 60 miljoen kWh.

Naast deze megafabriek die nu op gang is gekomen gaat Northvolt ook nog een megafabriek uit de grond stampen in samenwerking met Volvo. Ook al is Volvo in Chinese handen, Northvolt en Volvo blijven natuurlijk landgenoten.