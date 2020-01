De slimme zonneklep: duurder maar ook beter?

Voor mensen die geen zonnebril hebben en toch nog iets van de weg willen zien.





Moderne auto’s zitten boordevol innovatieve technologie├źn. Er zijn echter een aantal onderdelen in een auto die de afgelopen decennia nauwelijks veranderd zijn. Neem bijvoorbeeld een zonneklep. Anno 2020 is een zonneklep nog steeds een zonneklep. Als het aan Bosch ligt gaat echter ook dit onderdeel van de auto met z’n tijd mee.

Op de technologiebeurs CES presenteren de vindingrijke Duitsers namelijk een slimme zonneklep: de Virtual Visor. Dit is een transparant LCD-scherm dat niet meer het uitzicht belemmert, maar je ogen wel beschermt tegen de felle zon.

Hoe gaat dat precies in zijn werk? De Virtual Visor beschikt over kunstmatige intelligentie die iemand gezicht kan herkennen. Dit is van belang omdat het systeem op deze manier de ogen kan lokaliseren. Vervolgens wordt alleen het gedeelte waar de zon in de ogen schijnt donkerder gemaakt. Zo ontstaat er een schaduw die precies op je ogen valt, ongeacht de stand van de zon.

De Virtual Visor kan niet tot de categorie ‘overbodige luxe’ gerekend worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het risico op een ongeluk bij fel zonlicht 16% groter is. Een ouderwetse zonneklep help daar wel tegen, maar beslaat een niet onaanzienlijk deel van je gezichtsveld.

De slimme zonneklep is op dit moment nog niet productierijp. Tegenover Autoblog.com meldt Bosch dat ze in gesprek zijn met autofabrikanten om de technologie toe te passen. De zonneklep van Bosch biedt in ieder geval duidelijk voordelen ten opzichte van de traditionele zonneklep, maar er natuurlijk ook nog zoiets als een zonnebril. Die beschermt je ogen ook gewoon tegen zonlicht vanuit alle hoeken zonder je zicht te belemmeren.