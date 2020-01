Hopelijk kun je ook die weer in het groen bestellen.





Het is misschien wel de braafste sportieve auto op de markt, de Octavia RS. Met dikke bodykits, grote velgen en felle kleuren zien de vlotte Tsjechen er vervaarlijk uit, maar om te rijden zijn het licht onderstuurde goedzakken.

Daar is op zich niets mis mee, Volvo heeft de gemiddelde leeftijd van zijn kopers van 87 jaar naar 85 jaar weten te verlagen dankzij een roomgele Estate met antraciete wielen. Voor de Octavia RS geldt eigenlijk hetzelfde, maar dan een segmentje lager.

Inmiddels zijn we aan beland bij de vierde generatie Octavia. Deze werd onlangs onthuld. Mocht je alle ins en outs over deze auto willen weten, check dan even onze video. Dan krijg je tevens te horen dat het qua motoren allemaal nog heel erg braaf is: 1.0 en 1.5 TSI motoren en een PHEV. Gelukkig maakt de RS een terugkeer. Dat meldt AutoExpress.

Althans, zij melden dat de ‘vRS’ terugkomt, in sommige landen wordt de ‘v’ ervoor geplaatst. Eigenlijk moet Skoda dat overal doen, want bij Porsche, Audi, Renault en Ford zijn RS-modellen aanzienlijk heftiger. Toch een beetje een valse belofte, die badge. Terug naar de Octavia RS van de vierde generatie. De Britten weten te melden dat de auto al over twee maanden onthuld zal worden. Er komen drie uitvoeringen.

Een grote verrassing is dat de RS TDI terugkomt, jazeker, een 2.0 TDI met 200 pk. Het huidige model zat op 184 pk. De tweede variant is de minst verrassende, een 2.0 TSI met ‘meer dan 250 pk’. De derde optie is de meest verrassende en het meest ‘groen’, namelijk een PHEV-uitvoering.

Of deze dan de Skoda Octavia ‘iV vRS’ gaat heten is niet bekend, maar de MSN Messenger-generatie ZaL hEt GeWeLdiG vinden. De PHEV uitvoering zal 241 pk leveren. Inderdaad, dezelfde aandrijflijn als de sterkere variant van de Golf GTE. Ook is deze combinatie van 1.4 TSI met elektromotor min of meer bevestigd voor de Cupra Leon.