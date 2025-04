EU slaat terug! Amerikaanse motorfietsen stuk duurder

De EU moest er even over nadenken, maar het pakket met heffingen tegen de Verenigde Staten is bekend.

Terwijl China en Amerika elke 24 uur elkaar nieuwe tarieven opleggen, is de Europese Unie wat gematigder. Zoals wel vaker. Nadat ook wij vorige week tarieven om de oren kregen komt de EU eindelijk met een tegenreactie na overleg met de lidstaten.

Tarieven voor Amerikaanse motorfietsen

Het saaie gedeelte mag je meteen vergeten. Namelijk dat er tegenmaatregelen komen op maïs, rijst, graan, kip, fruit, hout, kleding, tandzijde en.. motorfietsen. Hey wacht, motorfietsen. Nu begint het toch interessant te worden. Reuters mocht het lijstje inzien.

Het ‘goede’ nieuws is dat Amerikaanse auto’s niet duurder worden. Maar ja, die troep kochten we toch al niet. Met uitzondering van Tesla’s dan. Motorfietsen krijgen wel met importheffingen te maken.

De totale maatregelen zijn goed voor een handelswaarde van zo’n 21 miljard euro. Ter vergelijking, dat is iets minder dan de 26 miljard euro aan EU-export die door de VS nu extra belast wordt.

Het bekendste Amerikaanse motorfietsmerk is Harley-Davidson. Liefhebbers die net zo’n motorfiets overwogen zijn straks duurder uit. Maar Harley is niet het enige Amerikaanse motormerk.

Een kleinere markt, maar niet minder onbelangrijk zijn merken als LiveWire (ooit een spin-off van Harley-Davidson) en Zero Motorcycles. Deze kleinere bedrijven maken elektrische motorfietsen. Die zitten nog in de fase dat groei heel belangrijk is. Voor hen komen de tarieven als een klap om de oren.

Hongarije was het enige land van alle EU-lidstaten die niet instemden met het pakket aan maatregelen.

Trump heeft al laten zien dat hij niet terugdeinst met nog hogere tarieven als landen tegenstand bieden. Het is nu afwachten of The Donald de EU nog verder gaat pesten. Ik pak nog even wat popcorn, of is dat ook al duurder geworden?