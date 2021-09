Zijn Bitcoins de moderne oldtimers van de toekomst?

Investeren in een Bitcoin, als digitale versie van een oldtimer.

De link tussen auto’s en cryptocurrencies is geen gekke. Als je een beetje bekend bent met Bitcoin heb je de term ‘when lambo’ vast wel eens gehoord. Het is een simpel gezegde om aan te geven dat een cryptovaluta ‘to the moon’ gaat. Want áls de prijs stijgt, kun je je een mooie bolide veroorloven met de gemaakte winsten. Zo werd de Lamborghini een populaire auto onder de handelaren in de cryptomarkt.

De grap komt natuurlijk niet uit het niets: in 2017 waren er veel investeerders die rijk werden door crypto zoals Bitcoin te verhandelen. Men maakte enorme winsten en kocht daarvan auto’s, horloges en andere pronkproducten. Maar er is nóg een link tussen auto’s en Bitcoin. Eentje die misschien wel veel interessanter is.

Bitcoin als moderne oldtimer

Deze connectie ligt bij oldtimers, oude voertuigen die niet meer worden geproduceerd en die een verzamelobject worden. Waarom? Er is maar een beperkte oplage van beschikbaar en ze worden niet meer bijgemaakt. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de oldtimer zijn waarde behoudt, en steeds duurder worden. Voor rijke investeerders is dit net als diamant of een schilderij: een manier om je vermogen te diversifiëren in fysieke activa. In diamanten omdat ze moeilijk te verkrijgen zijn. Of in kunst omdat de schilder bijvoorbeeld al is overleden. Of dus in oude auto’s die zeldzaam zijn.

Dit is het haakje waarbij Bitcoin perfect aansluit bij auto’s, en dus in het bijzonder bij oldtimers. Bitcoin is een cryptovaluta: het bestaat in het digitale domein, werkt op basis van cryptografie en het heeft waarde. De prijs van één Bitcoin is vandaag de dag ongeveer $50.000. Waarom?

Fysieke en digitale schaarste

Het belangrijkste aspect van Bitcoin is dat er maximaal 21 miljoen BTC in omloop komen. Er zit een keiharde limiet op het aantal Bitcoin. Dit zorgt voor schaarste en zeldzaamheid: niemand kan deze grens oprekken. Niemand kan Bitcoins bijmaken, en niemand kan het computerprotocol zomaar even wijzigen. Het netwerk van computers, ook wel nodes en miners genoemd, garandeert deze schaarste.

Bitcoin is dus een digitaal schaars object, waar oldtimers fysiek schaarse objecten zijn. Net als dat je vandaag de dag niet zomaar even een échte Ford Model T of een Mercedes 190SL kunt bijmaken, kun je ook niet zomaar even extra Bitcoin creëren. Het is onmogelijk om deze waarde zomaar even te verkrijgen.

Waardevolle investering

Je kunt cryptocurrencies dus zien als een manier om een ‘lambo’ of een andere prachtige auto te kopen. In dat geval is de auto het resultaat van de investering. Maar je kunt ook een andere parallel trekken. Oldtimers zijn waardevol vanwege de beperkte oplage en de onwaarschijnlijkheid dat er meer van gemaakt gaan worden. Bitcoin is net zo. Niet zo zeer als een investering om later weer te verkopen, maar eentje om aan te houden voor de lange termijn. Als een spaarmiddel tegen inflatie, diversificatie van een portfolio of als digitaal verzamelobject.

Benieuwd waar je deze digitale oldtimers, deze Bitcoin, kunt kopen? In Nederland hebben we verschillende betrouwbare platforms waar je jouw eerste crypto kunt aanschaffen.