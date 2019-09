Hier is de ideale Aston Martin Vantage voor trackdays

Wie een beetje poen over heeft, kan dit investeren in een fijne raceauto.

Europa is weer een nieuwe raceklasse rijker, te weten de Aston Martin Vantage Cup by R-Motorsport. Weinig uit te leggen valt er niet: het is simpelweg een raceklasse waarin (amateur) coureurs met elkaar kunnen strijden in de Aston Martin Vantage. Speciaal voor de klasse heeft Team AF Racing, het moederbedrijf van R-Motorsport, deze Vantage Cup ontwikkeld.

Het is niet precies duidelijk in hoeverre Team AF Racing en R-Motorsport de Vantage hebben aangepast, maar naar verwachting betreft het een aantal vrij standaard aanpassingen om de Aston Martin raceklaar te maken. Zo op het oog is in ieder geval te zien dat de Vantage is voorzien van sportiever plaatwerk en een flinke achterspoiler, ook zal het onderstel zijn verbeterd en het interieur gestript. De auto kost 250.000 euro, exclusief belastingen.

De Aston Martin Vantage Cup by R-Motorsport gaat volgend jaar van start met een deelnemersveld van maximaal 25 auto’s. De raceklasse zal in het eerste jaar enkel in Europa worden gehouden, vanaf 2021 zullen ook in Azië evenementen worden georganiseerd.

Zoals we al enigszins hebben laten doorschemeren is de Vantage Cup-auto geen initiatief van Aston Martin, maar van raceteam R-Motorsport. Dit is hetzelfde bedrijf dat momenteel actief is in de DTM met auto’s van het Britse sportwagenmerk. R-Motorsport werkt eveneens met Aston Martin in de Blancpain GT Series.