“Charles Leclerc is als Michael Schumacher”

Een groter compliment bestaat niet.

Niemand is in de Formule 1 dominanter geweest dan Michael Schumacher. Lewis Hamilton mag dan aardig op weg zijn de records van de zevenvoudig wereldkampioen te verbreken, voor velen zal Schumi altijd de grootste F1-coureur blijven. Charles Leclerc kan dan ook geen groter compliment krijgen dan nota bene door de oud-teambaas van Schumacher, Jean Todt, vergeleken te worden met Der Rekordmeister.

Leclerc is dit jaar hard op weg zijn waarde binnen het Ferrari-team te bewijzen en een status als nummer 1 coureur op te eisen. In de eerste helft van het jaar blonk de Monegask absoluut uit, maar konden we hem zo nu en dan wel op een foutje betrappen. Na de zomerstop heeft Charles alle negativiteit van zich afgeschud en heeft hij ongelooflijk volwassen en vol overtuiging gereden. Zowel in Spa-Francorchamps en Monza heeft Leclerc de pole position en overwinning geclaimd.

Gedurende de afgelopen weken heeft Leclerc niet alleen de harten van de tifosi, maar ook die van de mensen in de paddock gewonnen. Een betere ‘co-sign’ dan die van Jean Todt kan Leclerc niet krijgen. In de nasleep van de Italiaanse Grand Prix heeft de huidige topman van de FIA tegenover Auto Bild aangegeven dat hij in Charles verschillende karakteristieken ziet die hij deelt met Michael Schumacher.

“Charles is mentaal extreem sterk, heeft alle ingrediënten om een groot kampioen te worden en beschikt over dezelfde natuurlijke capaciteiten om een team te leiden, net zoals Michael Schumacher dat ooit deed. Hij vertegenwoordigt de toekomst van de Formule 1 én Ferrari.”

Schumacher maakte na in 1994 en 1995 kampioen te zijn geworden met Benetton in 1996 de overstap naar Ferrari, alwaar hij de missie had de Scuderia terug te brengen naar de top. In zijn eerste jaren bij het team had hij een draak van een auto, maar gaandeweg kregen de Italianen steeds meer grip op de zaken. Tegen het einde van het millennium begon het balletje eindelijk te rollen en na enkele tevergeefse grepen naar het wereldkampioenschap, begon het team in 2000 aan een vreselijk dominante periode van vijf jaar. Kan Leclerc Ferrari op eenzelfde wijze weer het kampioenschap bezorgen?