Zijn er betongooiers actief op de Nederlandse snelwegen?

Beton koppen met 100 km/u op de snelweg is geen feestje.

Er hangt een onaangename spanning boven het asfalt van onze snelwegen. Vooral in de nacht. Waar normaal gesproken het grootste gevaar uit onverwachte filevorming, bumperklevers of mensen met een smartphone in de hand komt, lijkt er nu iets veel sinisters aan de hand te zijn. Er zijn voertuigen zwaar beschadigd geraakt door brokstukken beton op de snelweg. Mogelijk is er geen sprake van toeval.

Beton op de snelweg

Zijn professionele vandalen verveelt van het bandenprikken en is beton op snelwegen gooien de nieuwe trend? Laten we het niet hopen. In de nacht van dinsdag op woensdag raakten zes auto’s en vrachtwagens zwaar beschadigd op de A1 ter hoogte van tankstation De Hucht bij Ugchelen. De reden? Volgens de politie en Rijkswaterstaat lagen er forse stukken beton op de rijbaan. Niet geheel toevallig is hier een viaduct.

Het vermoeden bestaat dat idioten stukken beton naar beneden hebben gegooid. Automobilisten die ’s nachts nietsvermoedend met 100 km/u of harder over de snelweg rijden worden plots geconfronteerd met een blok beton midden op de snelweg. Levensgevaarlijk natuurlijk. Voor nu is er ‘slechts’ sprake van beschadigd blik, maar dit kan heel anders aflopen.

Officieel is niet vastgesteld dat het beton afkomstig is van mafklappers die op een viaduct hebben gestaan. Maar het is wel heel toevallig dat juist op deze plek beton op de snelweg ligt. Zeker omdat precies hetzelfde gebeurde vorige week, maar dan op een andere plek.

In de nacht van 15 op 16 juli lagen er plots stukken beton op de A50 bij Klarenbeek. Ook toen waren auto’s op het beton geklapt. Volgens Nu.nl loopt er inmiddels onderzoek naar vier incidenten met betonblokken.

Camerabeelden worden uitgekeken, viaducten worden gecontroleerd en men roept getuigen op zich te melden. Mocht er inderdaad opzet in het spel zijn dan is te hopen dat politie deze vandaal of vandalen zo snel mogelijk in de kraag vat.