Blijf weg uit de hoofdstad, ik herhaal, blijf weg uit de hoofdstad!

Rijkswaterstaat en ANWB waarschuwen voor gigantische files.

Ben je op dit moment in of rondom Amsterdam aan het werk? Tik dan gerust even de leidinggevende aan met de vraag of je wat eerder naar huis kunt vandaag. De snelwegen rondom onze hoofdstad staan muurvast. De ANWB spreekt van een ”verkeersinfarct”.

Waarom staan er zoveel files in Amsterdam?

De opstoppingen begonnen met werkzaamheden van de Schipholbrug dat onderdeel is van de A9. De voegovergangen van deze brug werden hersteld. Hierbij is de wapening in het beton van de weg geraakt. Uit voorzorg mag er geen verkeer meer over de brug rijden. Daardoor is de A9 tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer afgesloten.

Het probleem is dat er nog geen zicht is op wanneer de A9 weer opengaat. Rond half zeven vanochtend werd uitgegaan van in ieder geval na de ochtendspits. Inmiddels meldt de ANWB dat de snelweg ook tijdens de avondspits dicht is. En daar begint de ellende.

Andere wegen stromen over

Het verkeer van de A9 wordt omgeleid via de A2, A4 en A10. Door de extra weggebruikers staat het ook op deze wegen stil. Ook op de A1, A9 en N-wegen rondom de snelwegen staat het verkeer inmiddels vast. Een afbeelding van de ANWB geeft een goed beeld van hoe groot de filechaos is.

Vanochtend stond er in totaal zo’n 300 kilometer file. Het lijkt erop dat er her en der alweer gereden kan worden. De files zijn gekrompen naar 34 kilometer. Maar dat is nu net na lunchtijd. Zodra werkend Amsterdam straks de auto pakt richting huis zullen de files groeien. Tenminste, als de A9 dan nog steeds dicht is.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit bericht updaten. Voorlopig is dus het advies: blijf weg uit Amsterdam, ik herhaal…

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie