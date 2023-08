Moeten vakantieparken meer laadpalen gaan plaatsen?

Wil jij op je vakantie jouw EV kunnen laden? Of vindt je het wel lekker om elke dag een uurtje achteraf ergens te laden? Of is het allemaal keiharde onzin?

Het is vakantie dus dat betekent dat heel leasend Nederland nu met 50 kg aan aardappelen, 20 liter houdbare melk en 4 potten pindakaas (met stukjes noot!) onderweg is om het kroost stil te houden. Omdat je een auto van de zaak hebt (waar je keurig bijtelling over betaalt) ga je niet met de Citroen 107 waarin je je echtgenoot de boodschappen laat doen op pad. Nee, joh, je pakt lekker de Enyaq iV, Model Y of een andere medium elektrische crossover die al je automobiele vragen beantwoordt.

Enfin, we rijden meer en meer elektrisch. Wen er maar aan. Maar wat blijkt, niet alle vakantieparkhouders zijn daar blij mee! Nee, het blijkt dat een mens een gewoontedier is en eigenlijk verwacht dat ‘ie voor de deur kan parkeren en daar ook kan laden. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Naar het schijnt vinden de vakantiegangers het dan nodig om te laden via het stopcontact, iets dat dus kennelijk niet mag.

Meer meer meer!

In een interview in De Stentor met enkele parkbeheerders blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van het concept van een ondernemingsplan. Waar veel parken hun laadvoorzieningen proberen te verbeteren, zijn er ook enkelen die het onzin vinden. De gouden opmerking ‘Ik heb toch ook geen tankstation voor dieselrijders op het park’ is episch en getuigt van enorm veel gevoel voor humor, maar niet echt van ondernemerschap.

Er wordt simpelweg doorverwezen naar een van de vele laadfaciliteiten in Nederland. Dat is op zich begrijpelijk, maar niet echt handelend in de geest van de consument. Er zullen heel veel meer elektrische auto’s bijkomen in relatief korte tijd.

Wil jij meer laadpalen op vakantieparken?

Een van de grotere voordelen van een EV is dat je ‘m op locatie kan laden en dus altijd vertrekt met een volle accu. In de nacht belast je het netwerk ook minder en is de stroom een stukje goedkoper. Het is dus wel degelijk heel erg handig.

Daarbij is het nu dus duidelijk nog een USP als je een vakantiepark hebt met voldoende laadpalen c.q. laadpalen bij de huisjes. De bezoekers zullen er immers op selecteren.

Dus dan is de vraag nu aan u waarde lezer! Houd jij bij het kiezen van je vakantiebestemming rekening met de aanwezigheid van laadpalen? Of ga je liever een uurtje per dag tijdens je vakantie bij een laadpaal staan om de MG ZS af te toppen? Laat het weten, in de comments!