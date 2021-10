Autobedrijven verkochten nu al meer dan 1 miljoen occasions

We hebben nog een kwartaal voor de boeg, maar de verkopen van occasions bij autobedrijven zijn nu al de miljoen gepasseerd.

We zijn inmiddels alweer aanbeland in de herfst en tevens in het vierde kwartaal van 2021. Een snelle rekensom leert dat we dus al drie kwartalen achter de rug hebben. Een uitgelezen moment om weer eens te kijken hoe het gesteld is met de autoverkoop.

Met de verkoop van nieuwe auto’s ging het niet zo best. Het aantal registraties viel namelijk 4,9% lager uit in vergelijking met 2020. Dat heeft alles te maken met het nijpende chiptekort. Zuur is het wel: is corona eindelijk op zijn retour, krijg je dit weer.

Het is echter niet alleen maar kommer en kwel in de autobranche. Autobedrijven die het vooral van occasions moeten hebben doen nog steeds uitstekende zaken. Sterker nog: tweedehands auto’s gaan harder dan ooit.

Dat was vorig jaar ook al het geval, maar deze lijn zet dus ook in 2021 door. Er zijn in de eerste drie kwartaal van dit jaar 1.022.021 occasions verkocht. Inderdaad, geen 1.022.020 of 1.022.022, maar precies 1.022.021. Het is trouwens voor het eerst dat de (voor sommigen wellicht magische) grens van 1 miljoen in de eerste drie kwartaal wordt overschreden. Het ging om een stijging van 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Wat dan weer wel daalde was de handel in occasions tussen particulieren onderling. Er waren slechts 515.000 auto’s die privé van eigenaar wisselden, wat neerkomt op een daling van 9%. Alles bij elkaar is er echter alsnog sprake van een stijging.

Foto: @carfreakjim