Zin in pizza door deze koddige bezorgmini

Als New York Pizza deze Evetta in hun assortiment opneemt, bestel je elke dag een pizza!

Piepkleine autootjes hebben zo hun voordelen. Kijk maar naar hoe veel Canta’s er zijn gesleten in ons land. Uiteraard is het idee van een piepkleine auto om (exterieur)ruimte te besparen niks nieuws. Dat deed BMW al door het in licentie bouwen van de Isetta in de jaren ’50. Een project dat misschien wel de vreemdste en schattigste BMW ooit heeft opgeleverd. Een ééncilinder motortje, twee wielen achter die veel mensen hebben doen vermoeden dat het een driewieler is en de enige bruikbare plek voor een deur was voorop! Met alle nadelen van dien.

Isetta anno nu

Heden ten dage is de Isetta een absolute cultauto. Niet gek dus dat er vele ideeën zijn geweest om de auto een nieuw leven in te blazen. Niet door BMW trouwens. Het bedrijf Microlino is bijvoorbeeld al een tijdje bezig met een retro-achtige ‘bubble car’ die het Isetta-recept naar het nu moet vertalen. Er is nu ook het Duitse ElectricBrands dat een modellenlijn met de naam ‘Evetta’ op de markt wil brengen.

Micro-EV

De insteek is zo simpel als dat ‘ie logisch is. Kleine auto met dito dimensies en een EV-aandrijflijn, wat voor stadscentra anno 2022 geen gekke gedachte is. De Evetta heeft dus alle redenen om cool te zijn. Maar de coolste reden maakte ElectricBrands deze week bekend.

Evetta als pizzabezorger!

Een ander hoogtepunt van de Isetta was namelijk zijn inzetbaarheid. Met kleine aanpassingen kon je van een Isetta alles maken. Er was zelfs op een gegeven moment een Isetta met verlengd chassis en een huifopbouw achterop als een soort kleine vrachtwagen. Het kan ook veel simpeler. ElectricBrands heeft als één van de prototypes een Evetta met een grote Gorillas-achtige kubus achterop. In dit geval uitgedost als op-en-top Italiaanse pizzabezorgauto. Zoals gezegd: als Domino’s of New York Pizza zo’n pizza-Evetta aanschaft, dan eet ondergetekende wekelijks thuisbezorgde pizza. Gewoon om dit ding te kunnen zien.

De tijd dat pizzaconglomeraten met de Evetta aan de slag kunnen ligt nog even in de toekomst, de zomer van 2023 om precies te zijn. De ‘standaard’ versie zonder pizzaopbouw heeft een 16.2 kWh grote accu die 234 km ver komt. Die moet voor 19.540 euro op de markt komen in Duitsland. De pizzaopbouw zal de range ietsje verminderen en de prijs ietsje verhogen, maar wij vinden dat het waard.