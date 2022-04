Renault heeft geen zin meer in Nissan

Why do you hate me brother?

Jarenlang gingen Renault en Nissan als een vrolijke alliantie door één deur. De Fransen zijn in deze constructie de bovenliggende partij. Renault heeft een belang van 43 procent in Nissan. Terwijl Nissan slechts een belang heeft van 15 procent in de Franse autofabrikant. Het is duidelijk wie de broek aanheeft in deze relatie. En dan is er ook nog Mitsubishi, want Renault Group, Nissan Motor Co., Ltd. en Mitsubishi Motors Corporation vormen samen één van de grootste autoallianties ter wereld.

Alliantie blijft gewoon bestaan

Maandag opende Nissan slecht op de beurs in Tokio. Het aandeel ging onderuit naar aanleiding van ontwikkelingen afgelopen weekend, daarover bericht Reuters. Renault zou geen zin meer hebben in de aandelen van Nissan. Dat zit zo. De Fransen moeten miljarden investeren in de transitie naar volledig elektrisch. Door het aandeel in Nissan te verkopen komen er miljarden euro’s vrij voor de Fransen om te investeren. Een eventuele verkoop van de aandelen heeft geen directe gevolgen voor de alliantie van de drie automerken.

Nissan was er vroeg bij met de Leaf als het gaat om de elektrische auto. Voor de rest hebben de Japanners nog geen enorme stappen gezet. Even verderop, in Korea, hebben ze het beter begrepen. Hyundai en Kia doen het ontzettend goed en komen prima mee in de transitie naar elektrisch. Renault heeft de Zoe en zet dit jaar de volgende grote stap met de Megane e-Tech.

De alliantie tussen Renault en Nissan gaat al twee decennia mee. Het autoconcern kwam in 2018 in verlegenheid door het grote Carlos Ghosn schandaal.

Alliance 2030

Eerder dit jaar maakte het concern nog de roadmap Alliance 2030 aan. Een strategisch plan hoe de merken Renault, Nissan en Mitsubishi de komende jaren gaan inzetten op mobiliteit. Zowel Renault als Nissan hebben geen commentaar gegeven op het nieuws dat de Fransen mogelijk Nissan willen dumpen.