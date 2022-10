Guitige Renault 4 maakt koddige comeback

De guitige Renault 4 maakt een comeback. Helaas wel als een crossover. Dat moet ofzo.

Op een gegeven moment is al het succesvolle design al uitgevonden. Er zullen ongetwijfeld ontwerpers zijn die het niet eens zijn met deze stelling. Logisch, een smartlappenzanger zal ook niet toegeven dat Nederlandstalige muziek op zijn retour is, toch?

Maar toch valt op dat veel modern design vooral heel erg shockerend is (Ja, jij BMW!) en niet echt ‘mooi’. Natuurlijk, opvallend design werkt in het begin net zo goed als mooi design. Mensen willen zich vooral onderscheiden. Gelukkig zien fabrikanten in dat ze een schat aan design-klassiekers in huis hebben en daar prima iets mee kunnen doen.

Crossover?

Bij Renault is dat al een tijdje duidelijk. De laatste tijd zijn ze bezig met het design van de Reanult Supercinq (de 5), maar voor nu gaat het om een ander legendarisch model: de guitige Renault 4! Dat was de lelijke eend, maar dan niet van Citroën maar van Renault.

Er gaan een tijdje geruchten dat er een soort retro-EV-versie komt van de Renault 4. Nu helpt Renault deze zelf de wereld in met de guitige Renault 4 Concept! Er waren al wat teasertjes afgelopen jaar en nu hebben ze er weer een paar. De grote verrassing: het is behoorlijk duidelijk wat het gaat worden. En die duidelijkheid zorgt voor verwarring.

Guitige Renault 4

Want op de een of andere manier denkt Renault dat wij ons de ‘4’ herinneren als een grote stoere crossover. Ondanks dat de 4 verrassend capabel op onverhard was (weet ondergetekende uit ervaring), is het vreemd. Als er één auto haaks staat op de valse marketing-belofte die een crossover is, dan is het wel de goudeerlijke en doelmatige Renault 4 wel.

Sterker nog, we krijgen wel héél sterk Dacia Duster-vibes van deze auto. Renault zelf is niet scheutig met details. Die zullen ter zijner tijd volgen. De auto maakt zijn debuut op de Salon van Parijs. Het is nu (pas) 30 jaar geleden dat het guitige modelletje van Renault uit productie ging.

Meer lezen? Check hier de special van de Renault 4: de eend voor weldenkende mensen!