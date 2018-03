Zing voor de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING

Als je nou niet zingt...als je nou niet zingt.

Gisteren schotelden we je al hete platen vanaf de beursvloer voor van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING. Naast de sedan op het Giorgio-platform, staat er echter ook nog zijn SUV-broertje in dezelfde spec te stralen. De Stelvio zette immers ook een record neer in de groene hel. Of was dat nou toch niet het geval?

Enfin, hoe dan ook: zie hier de Stelvio Quadrifoglio NRING. Waar we hierboven overigens zeiden ‘dezelfde spec’, bedoelen we eigenlijk ‘bijna dezelfde spec’. De Stelvio ontbeert namelijk het carbon dak. De andere goodies van de Giulia Quadrifoglio NRING heeft ‘ie wel, inclusief audio van Harman Kardon. Ik heb daar nog even over na zitten denken en heb het nut ervan in een ‘circuit-speciaaltje’ ontdekt.

Stel je rijdt een rondje op de ‘Ring in je NRING en je luistert naar Nessun Dorma. In je eerste rondje is de muziek al gestopt lang voordat je de Döttinger Höhe opdraait. In je tweede rondje herhaal je het recept, maar schreeuwt Andrea (wie anders) net ‘Vincero’ als je het rechte stuk haalt. Dan weet je dus dat je sneller bent, zonder dat je je ogen op een timer hoeft te laten vallen. Eigenlijk heel logisch…