Zit Lamborghini wéér vals te spelen met tijden Nürburgring? - Autoblog.nl

Er werden al wat vraagtekens gezet toen Lamborghini met de Huracán Performante bloedsnelle tijden wilde neerzetten op de Nürburgring. Verloopt de poging met de Huracán STO wél eerlijk?

In 2017 was het resultaat van dieselgate nog steeds duidelijk te zien. In ieder geval dat VAG-merken nog steeds synoniem staan aan sjoemelen met cijfers. Niet perse alleen uitstoot, ook rondetijden werden niet helemaal serieus genomen door sceptici.

Valsspelen

Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, want toen Lamborghini meende dat de tijden van de Huracán Performante op de Nürburgring zo bloedsnel waren als ze beloofden, werd er kritisch gekeken naar de gedeelde video. De video zou versneld zijn en zo gemanipuleerd zijn dat het logisch leek. Lamborghini ontkrachtte deze uitspraken, maar dubieus blijft het zeker.

STO

Dat was vier jaar geleden, inmiddels heeft Lamborghini de aantijgingen ontkracht en kunnen we weer allemaal verder met ons leven. Lamborghini is momenteel bezig met de tijden op de Nürburgring van de nog snellere Huracán, de STO. Je zou het nu als Lamborghini zijnde absoluut niet kunnen maken om weer beschuldigd te worden van sjoemelen met het record. Helemaal omdat men het Performante-fiasco zeker niet vergeten is.

Ronderecord

Maar dan duikt bovenstaande video op. Toegegeven, hij lijkt erg op de video van AutoAddiction die we al hadden gedeeld, maar dan gefilmd door CarSpyMedia. In andere woorden: Lamborghini heeft weer testrondes gereden om tijden op de Nürburgring neer te zetten met een Huracán STO, wellicht zelfs een ronderecord. De mensen die dagelijks langs de ‘Ring staan is dit opgevallen en daar komen de video’s van.

Benzine

We dwalen af. Bovenstaande video valt op vanwege de eerste passage, waar de STO wordt klaargemaakt in de pits. Een aantal monteurs eromheen, wat laptopjes om de data uit te lezen en doe er dan ook maar wat extra benzine in. Om het record voor straatauto’s op de ‘Ring eerlijk te houden, wordt alles van de straat gebruikt. Banden die ook de straat op mogen en benzine wat je gewoon bij eenieder om te hoek kunt scoren. Dat laatste lijkt even een punt van discussie te zijn, aangekaart door Motor1. Kijk nog eens goed naar het vat waar de benzine uit komt.

We zien twee termen die je dan eigenlijk niet wil zien wanneer Lamborghini tijden neerzet op de Nürburgring: Benzina Speciale, wat Italiaans is voor racebenzine. Het staat er ook nog eens een keer bij in het Engels. Toch weer gesjoemel met het ronderecord?

Het hoeft natuurlijk niks te betekenen, maar wanneer je eenmaal in een complot gelooft, tellen alle hints mee. Voordat er op de zaken vooruit gelopen wordt, willen we eerst tijden zien. Los van racebenzine of niet is de Huracán STO sowieso al een goede kandidaat voor een nieuw ronderecord.