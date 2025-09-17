Zo belachelijk weinig kost deze absolute toplimousine

En vergis je niet, het is een toplimousine waar ook nog eens weinig kilometers opstaan.

Ken jij het afschrijvingsspook? Niet? Da’s een monster dat ervoor zorgt dat -in dit geval- auto’s steeds iets minder waard worden. Met als leidraad, hoe groter, hoe meer afschrijving. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Fijn voor de aspirant koper, vervelend voor de eigenaar.

Over afschrijving gesproken, we hebben er weer 1 voor je. Wat dacht jij namelijk van de goedkoopste Rolls-Royce Phantom van Nederland? Met weinig kilometers ook nog. En dat maakt hem een toplimousine.

Zo belachelijk weinig kost deze toplimousine

We hebben het hier over een auto uit 2005, dus als youngtimer voordelig op de zaak te rijden. Nog wel. En de kilometers? Hou je vast, dat zijn er maar 67.354. Niet veel voor een toplimousine als deze. Waarom dit slagschip dan relatief zo weinig kost, is ons een raadsel.

Want jij krijgt deze Rolls met een 450 pk sterke V12, van een paraplu verstopt in de suïcide- achterdeur en meer leder dan op de gemiddelde kinderboerderij nog om de beestjes zit voor… € 79.950. En geef toe, da’s best weinig voor een auto als deze.

Oké, met die bijna 80k kun je ook elders shoppen, zoals hier deze Porsche Panamera Sport Turismo Turbo hybrid of andsers wel voor deze, deze RAM 1500. Ook groot, maar geen achterbank en een motor die meer dan 2 keer zo klein is als ‘onze’ toplimousine. Ja, hij moet nog wel even op Nederlands kenteken en je mag btw aftikken, maar dat is zo gebeurd.

Dus, zou jij het aandurven als je op zoek zou zijn naar een auto in deze categorie? Zou jij een kleine 80.000 piek kapot slaan om erbij te rijden als een koning? Als het geld hier tegen de plinten zou klotsen, wisten wij het wel. Dan zouden we deze toplimousine direct aanschaffen als redactiemobiel.

Hell Yeah!!!