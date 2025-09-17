Zo ziet de nieuwste Audi e-tron eruit

Komt dit je bekend voor?

Een nieuwe Audi is altijd iets om naar uit te kijken. Voor de fanb0yz van Audi dan hè? Zeker als het om een vrijwel zekere verkooptopper gaat. We hebben het over de baby e-tron, die geplaatst wordt boven, op of net iets onder de A3. Dat zeggen ze er niet bij. Maar waarom lijkt hij dan zo sprekend op een Volkswagen ID.3?

Nou, simpel. Audi laat een ‘mule’ rondrijden, zodat ze de techniek kunnen testen zonder het uiterlijk al prijs te geven aan ons nieuwsgierige aagjes. Klik maar hier… En dan is het natuurlijk heel erg makkelijk als hij verwant is aan de ID.3 want dan hoef je niet zo te proppen.

Nieuwste Audi e-tron

De basis is waarschijnlijk het MEB-plus platform, dat meerdere batterijopties en aandrijflijnen kan dragen. Dit platform wordt ook gebruikt voor de Volkswagen ID. Polo en aanverwante modellen.

Voorbeelden van aandrijflijnen zijn 208 pk of 223 pk, waarden die al voor de ID. Polo GTI zijn aangekondigd. Het ligt voor de hand dat Audi vergelijkbare vermogensniveaus gaat toepassen, afhankelijk van uitvoering en prijsniveau.

Qua afmetingen positioneert Audi de auto dicht tegen de A3 aan. De huidige A3 Sportback is 4.352 millimeter lang. Ter vergelijking: een ID. Polo meet 4.053 millimeter, een ID. Cross 4.161 millimeter en een ID.3 4.264 millimeter. De nieuwe Audi zou dus in dezelfde range uitkomen en mogelijk iets groter zijn dan de bestaande A3, maar duidelijk kleiner blijft dan de Q4 e-tron.

De nieuwste Audi e-ton zal gebouwd gaan worden in Ingolstadt, waar wel meer Audi’s van de band rollen. Volgens onze spionnen gaan ze er medio volgend jaar mee beginnen..

Voor dat het zover is, zul je dus nog flink wat vermomde e-trons kunnen tegenkomen. Misschien opnieuw als ID.3, misschien als Skoda, of zelfs als Bugatti Tourbillon. Al lijkt dat laatste ons zeer onwaarschijnlijk, maar het zou wel lachen zijn. Daarna gaan ze pas met de gecamoufleerde modellen rijden die onder de stickers ook echt die Audi e-tron zijn.

Tot die tijd moeten we het dus doen met een plaatje van een Volkswagen, meer hebben we niet. Maar iets is altijd beter dan niets, toch?

Met dank aan Hans voor de tip!