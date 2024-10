My name is Phantom, Rolls-Royce Phantom

Rolls Royce viert zestig jaar Goldfinger met een unieke Rolls-Royce Phantom.

Zestig jaar geleden, toen woke nog gewoon voor wakker stond en meer niet, kwam de James Bond film Goldfinger uit. In deze film stond Sean Connery (de enige echte 007 natuurlijk) tegenover de schurk Auric Goldfinger.

De slechterik van het stuk rijdt in de film uit 1964 in een Rolls-Royce Phantom III Sedance de Ville uit 1937. Ter ere van het zestig jarig jubileum van de legendarische Bond film heeft het Britse merk een one-off Phantom gebouwd geïnspireerd op de auto uit de film.

Twaalf Rolls-Royces

Bij James Bond denk je misschien eerst aan Aston Martin, maar twaalf keer was Rolls-Royce te zien in een Bond-film. Op zich niet zo gek voor een op en top Brits merk. In ieder geval van origine dan.

Chris Brownridge is Chief Executive bij Rolls-Royce Motor Cars en is trots op hun creatie. Hij geeft aan dat bij Rolls-Royce iedereen toegewijd is aan het creëren van zeer persoonlijke meesterwerken die de grenzen van het mogelijke verleggen en echt de essentie van luxe definiëren.

Dit specifieke project heeft ons team van creatievelingen echt nieuw leven ingeblazen, waardoor ze de vrijheid kregen om de grenzen van hun verbeelding te verkennen. De uiteindelijke creatie is een bewijs van de kracht van samenwerking en het buitengewone vermogen van onze ontwerpers, ambachtslieden en ingenieurs. Chris is zo trots als een aap

Rolls-Royce Goldfinger speciaaltjes

Nou wat heeft ie dan allemaal wat ons speciaal aan Goldfinger moet doen denken? Om te beginnen gouden accenten door de hele auto. Inclusief een massief 18-karaats gouden ornament in de middenconsole. Een inleg in het dashboard van 22-karaats goud in de vorm van de kaart van Fort Knox en een gouden inleg van de Furka pas.

In de kofferbak vind je een gouden golfclub die verwijst naar de allereerste ontmoeting van James Bond en Auric Goldfinger in de film. Om het geheel af te maken is de auto voorzien van harlekijnparaplu’s en een 007 logoprojector.

We kunnen er nog alinea’s mee vol schrijven, maar kijk gewoon lekker naar de foto’s en de video. En als je je geheugen even wil opfrissen, alle Bond-films staan gewoon op Prime. Leuk voor vanavond.