Het exterieur van deze Rolls-Royce Phantom is niet belangrijk

Uiterlijk vertoon, daar lijkt Rolls-Royce niet aan te doen met een nieuwe Phantom. Daarbij moet je vooral even het interieur zien.

Als wij een overvolle persmap binnenkrijgen van een fabrikant, moeten we vaak even een selectie maken van welke foto’s te gebruiken zijn. Je krijgt namelijk soms wel honderden foto’s en die kunnen we lang niet allemaal in een artikel verwerken. Goed, bij ‘speciale edities’ en dergelijken is die map vaak wat kleiner, maar krijg je nog steeds een mix van alles dat belangrijk is.

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce stuurde ons een op maat gemaakte Phantom (welke is dat tegenwoordig niet) en aan alles zie je dat het exterieur echt niet uit maakt. Daar krijgen we namelijk maar één foto van. En eh, hij is zwart. Met de velgen die doen denken aan die van de Spectre. En veel chroom, wat dan wel weer mooi is. Al snel wordt duidelijk dat het exterieur slechts de verpakking is van een bijzondere ‘bespoke’-creatie.

Dragon

De koper van de Rolls-Royce Phantom komt uit China. Waar anders, zou je zeggen als je het interieur ziet. Op het randje van het jaar van de draak, is deze op een draak geïnspireerde Phantom nog samengesteld. Uiteraard doet de kleurstelling veel met het thema, waar gekozen is voor donkerrood met veel donker hout.

Het ‘bespoke’-gedeelte vinden we dan weer in dingen als de galerij van de Phantom. Daar is het hout versierd met draken in een lichtere kleur hout. Deze stukjes zijn met de hand gesneden en verwerkt in het paneel. Tsja, dat is wel waar je voor betaalt bij Rolls. Er zijn 297 stukjes voor gemaakt.

Wel een dikke highlight is de sterrenhemel van de Rolls-Royce Phantom Dragon. Daar heeft het merk 768 rode en 576 witte LED-lampjes geplaatst om tot een ‘abstracte’ weergave van twee draken te komen. Op het rode hemeltje staat dat toch echt wel gaaf. Het is Rolls-Royce zelfs gelukt om de ‘vallende sterren’ erin te verwerken.

Het moge duidelijk zijn, van deze Phantom is en komt er geen tweede. Een Chinese cliënt mag ermee in zijn nopjes zijn. En dat terwijl je bij het exterieur niks zou vermoeden behalve dat het een Phantom is.