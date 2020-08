Stand na GP België 2020 en zes dingen die opvielen

En wéér had je 4 liter Red Bull nodig om wakker te blijven. Gaat lekker zo. We hebben wel een paar opvallende dingen én de stand na GP België 2020.

De Grand Prix van België was zeldzaam saai, maar dat konden we zien aankomen. Het begint inmiddels een beetje repetitief te worden en niemand kan er wat aan doen, maar de sport is een beetje een Mickey Mouse competitie aan het worden. Alsof Real Madrid tegen IJsselmeervogels, Ludogorets, Lienden en Lokeren in een competitie speelt. En verrek: Real Madrid wint gewoon elke wedstrijd.

Gelukkig gebeurde er achter de traditionele Top 3 voldoende spannends. Met spannend bedoelen we minder hemeltergend saai. Deze 6 dingen vielen ons op tijdens de GP van België:

Renault gaat lekker!

Het had weinig gescheeld, of Renault had deze race gewonnen, aldus Mercedes. Uiteraard was het overdreven, maar Renault was absoluut best of the rest. Ze pakten punten voor Ricciardo, Ocon én de snelste ronde. Ocon laat zien uit het juist racehout gesneden te zijn en Ricciardo bewees zijn waarde door dit weekend het maximale uit de auto te halen. Dat belooft wat voor Monza. Daar kunnen ze nog harder.

Albon komt gewoon te kort. Klaar.

Vorig jaar werd Gasly behoorlijk aangepakt. Op zich ook wel terecht, want de Fransman maakte de nodige fouten en kon duidelijk niet omgaan met de druk. Om die fout niet nog een keer te maken, zijn ze een stuk liever voor Albon. Maar die presteert niet noemenswaardig beter of slechter dan Gasly. Normaal gesproken gaat het slecht in de kwalificatie en goed tijdens de race met Albon, maar nu was het andersom. Nu Ferrari hopeloos uit vorm is, moet ‘ie gewoon elke keer minimaal vierde worden. Maar nee, hij wordt gepiepeld door Ocon. Natuurlijk, er was een bandenissue en Red Bull had een andere (verkeerde) tactiek voor hem bedacht, maar hij zit nu in een hoek waar hij absoluut niet moet zitten met deze auto. Het verschil tussen de coureurs is simpelweg te groot. Elke race meer dan een halve minuut aan de broek is gewoon veel te veel.

Hamilton mag eerlijker zijn in interviews

Lewis Hamilton is een van de beste coureurs aller tijden. Dat was al bekend tijdens zijn eerste F1-seizoen en nog steeds is hij enorm goed. Alleen de interviews beginnen wel heel erg schrijnend te worden. Hij mag best zeggen dat het een makkelijke race was, want dat was het. Een beetje bandenslijtage en de eerste helft van de eerste ronde een beetje druk van Bottas is geen ‘geen makkelijke race’. Dat was het wel en hij heeft de GP van België verdiend gewonnen.

Waar bleef Racing Point?

We hadden eigenlijk verwacht dat Racing Point op Spa-Francorchamps veel beter voor de dag zouden komen. Nu hebben de roze Mercedessen wel degelijk hun puntjes binnengehaald. Nu kan het zijn dat ze hun ‘kopie’ hebben, maar geen filosofie en visie erachter. Daardoor is het erg lastig om de auto door te ontwikkelen. Je kan wel een liedje coveren, maar om op basis daarvan een album te maken is vele malen lastiger.

Wacht even met F1 kijken

Mocht je nog geen fan zijn en overwegen de sport te gaan volgen, geeft het even een twee jaartjes. Dit jaar en volgend jaar hoef je niets te verwachten qua spanning aan de voorkant van het veld. Simpelweg omdat er niets spannends gebeurt. Oh, en vertrouw nooit op de weersvoorspelling van de F1-organisatie zelf. Geen enkel moment was er kans op regen, behalve volgens hen: 40% maar liefst. Het overdrijven van de regenkans is een warmhoudertje om je stiekem toch te laten kijken.

Sainz heeft onnoemelijk veel pech

Carlos Sainz junior is een van de betere coureurs van het veld. Hij gaat een grootse carrière tegemoet. Op dit moment zit hij echter in de hoek waar de klappen vallen. Al een paar keer gebeurde er iets waardoor hij terugviel in het veld, terwijl hij op een kansrijke positie reed. Voor nu ging het erger: hij startte niet eens. Sowieso lijkt McLaren hun goede vorm van het begin kwijt te zijn.

Rijderskampioenschap

We zijn wellicht wat zuur over de extreem saaie optochten waar gelukkig geen publiek geld voor is betaald. Want, laten we eerlijk zijn, in het kampioenschap achter wereldkampioen in spé Hamilton gebeurt er voldoende. Bottas is Verstappen nu genaderd op 3 punten. Ondanks de matige prestaties van Albon, stijgt hij wel op de lijst. Hoe dat komt? De Renaults stonden nog slechter qua punten. Dus ja, je staat wel een beetje voor joker als een Renault je inhaalt (als je in een Red Bull zit), maar ‘pijn’ heeft het niet gedaan. Ricciardo maakt een sprongetje en kan zich waarschijnlijk na Monza mengen in een groepje coureurs 4 tot en met 7, die allemaal zo’n 40-50 punten hebben. Dat kan nog wel vuurwerk opleveren.

Stand rijderskampioenschap na GP van België 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 157 2 Verstappen Red Bull 110 3 Bottas Mercedes 107 4 Albon Red Bull 48 5 Leclerc Ferrari 45 6 Norris McLaren 45 7 Stroll Racing Point 42 8 Ricciardo Renault 33 9 Pérez Racing Point 33 10 Ocon Renault 10 11 Sainz McLaren 23 12 Gasly Alpha Tauri 18 13 Vettel Ferrari 16 14 Hülkenberg Racing Point 6 15 Giovinazzi Alfa Romeo 2 16 Kvyat Alpha Tauri 2 17 Magnussen Haas 1 18 Raikkonen Alfa Romeo 0 19 Latifi Williams 0 20 Russell Williams 0 21 Grosjean Haas 0

Constructeurskampioenschap

Tsja, dit ga je gewoon niet geloven, maar Mercedes gaat aan kop in deze extreem spannende raceklasse! Ze hebben een nipte voorsprong van 106 punten op Red Bull, als die buffer maar voldoende is. Zonder gekheid, er zijn wel een paar interessante mutaties. Renault mengt zich in de middenmoot en McLaren pakt de derde positie van Racing Point. Zo saai als de top 3 aan de bovenkant is, zo saai is het ook onderaan met Williams, Haas en Alfa die achteraan mee hobbelen.

Stand constructeurskampioenschap na GP België 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 264 2 Red Bull 158 3 McLaren 68 4 Racing Point 66 5 Ferrari 61 6 Renault 59 7 Alpha Tauri 20 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

We moeten dus op zoek gaan naar spanning op de baan. Met de enorme verschillen tussen de auto’s is dat geen sinecure. Gelukkig kunnen we ook kijken naar de onderlinge strijd tussen de rijders. Ze racen immers met min of meer hetzelfde materiaal. Nu we bij race 7 zijn aanbeland, is het onmogelijk dat het gelijk staat. Verstappen maakt gehakt van zijn teammaat. Stroll en Kvyat doen goede zaken en krabbelen wat terug. Ocon heeft vooralsnog moeite om zijn teammaat (Ricciardo) bij te benen.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP België 2020 is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (5) Bottas (2) Ferrari Leclerc (5) Vettel (2) Red Bull Verstappen (7) Albon (0) McLaren Norris (4) Sainz (3) Renault Ricciardo (6) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (6) Kvyat (1) Racing Point Stroll (3) Perez (2) Racing Point Stroll (1) Hülkenberg (1) Alfa Romeo Giovinazzi (4) Räikkönen (3) Haas Magnussen (4) Grosjean (3) Williams Russell (6) Latifi (1)

Snelste raceronde

Als een duveltje uit een doosje ging Daniel Ricciardo ermee vandoor. Aanvankelijk werd buiten de Top 10 werd de snelste ronde gereden, maar dan krijg je het punt niet toebedeeld. Waarschijnlijk om te voorkomen dat Latifi 7 punten heeft na 7 races. Het maakte niet uit, de tijd van Ricciardo was uiteindelijk verreweg het snelste, waardoor hij én P4 pakt plus een punt. Het is de honingdas gegund!

De onderlinge stand snelste raceronde na GP van België is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 2 Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Bottas Mercedes 1 Ricciardo Renault 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Gelukkig is het kijkende publiek erg scherp. Want er was wel degelijk een uitschieter. Pierre Gasly reed wederom een erg sterke race. Niet voor het eerst dit jaar. Of nóg een rijderswissel bij Red Bul een goed plan is, wagen we te betwijfelen, maar Gasly is op deze wijze lekker vertrouwen aan het tanken. Talent had hij al.

Onderlinge stand Driver of the Day na de GP van België 2020

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 2 Albon Red Bull 1 Gasly Alpha Tauri 1 Pérez Racing Point 1 Vettel Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1

Heeft de AB Redactie de GP van België 2020 goed voorspeld?

Ja, Wouter en Michael hadden ‘m exact goed voorspeld. Alle coureurs op de juiste positie, dus een maximale puntenscore van 15. Jaap hoopte op een bijzondere race tegen beter in en scoort één schamel puntje.

Onderlinge stand tussen de redacteuren sinds de GP van België:

AB redacteur Punten Michael 51 Wouter 43 Jaap

32

Deze races zijn al verreden:

Deze races gaat Lewis Hamilton nog winnen:

6 september | GP van Italië

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

11 oktober | GP van Eifel

25 oktober | GP van Portugal

1 november | GP van Emilio Romagna

15 november | GP van Turkije

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Monza 2020 worden vrijdag 4 september verreden om 11:00.