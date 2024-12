Zo bestuur je de Tesla Cybercab zonder stuur en pedalen

De Tesla Cybercab is klaar voor de toekomst, alleen zijn omgeving nog niet. Zo los je dat op.

Het blijft de vraag bij Elon Musk: is deze man 100 jaar verder dan wij, van lotje getikt of een bizarre combinatie van beide? Elke keer dat Tesla weer wat onthult, doet Elon alsof hij het wiel opnieuw heeft uitgevonden, maar de wereld is sceptischer. Zo hebben wij toch een beetje het idee dat de wereld nog niet klaar is voor wat Tesla afgelopen jaar onthulde: de Cybercab.

Cybercab

Goed, de Cybercab zit natuurlijk ook nog een paar jaar in de toekomst, maar daar is de auto volledig op ingesteld. Zo heeft hij een vergelijkbaar interieur met een Model 3, maar dan zonder stuur en pedalen. Nee, de Cybercab rijdt zelf. Handig voor taxibedrijven, maar particulieren mogen ook. We hopen ten zeerste dat de infrastructuur en wetgeving tegen 2026 -wanneer Musk het ding in productie wil hebben- rondom autonome auto’s ietsje veerkrachtiger zijn.

Toch zelf rijden?

Tot die tijd rijdt het Tesla Cybercab prototype de wereld rond. Het ding is nu geëindigd in het Petersen Museum in Los Angeles. Daar mag je de Cybercab tijdelijk aanschouwen. Een video van het museum toont de aankomst van de robotaxi, waar opvalt dat de gouden wieldoppen achterwege gelaten zijn tijdens het transport (en er zitten gewoon regulier ogende vijfspaaks velgen onder).

Er valt echter iets anders op: het ding rijdt… eh, niet zelf. Er zit wel degelijk iemand achter het… waar het stuur zou moeten zitten om het ding te bedienen. Hoe dan? Welnu, volgens mensen die erbij waren (en Autoevolution) is handmatige bediening mogelijk. Degene achter het stuur gebruikte een soort Xbox-controller. Daarmee kan de auto toch niet-autonoom bestuurd worden, mocht het moeten.

Deze controller zit met een draad vast, maar het idee voor de Tesla Cybercab is dat deze ook draadloos bestuurd kan worden. Het is niet duidelijk of dit tijdelijk is, of dat dit de handmatige bediening wordt voor de consumenten-Cybercab. In ieder geval voor tijdens het testen is het handig om zelf in te kunnen grijpen. Al hoop je dat die kinderziektes weg zijn als de auto al over een jaar verkocht moet worden.