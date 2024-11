Tesla Cybercab volgende maand in Amsterdam

De robottaxi komt naar onze hoofdstad.

Nadat Elon Musk de auto-industrie op zijn kop zette en de EV-revolutie op stoom bracht, bereidt hij zich voor op zijn volgende zet. Musk kiest niet voor de conventionele route, maar zet in op een nieuw soort mobiliteit: robottaxi’s. Daarvoor presenteerde hij vorige maand de eerste autonome auto van Tesla. Deze Tesla Cybercab is binnenkort te zien in Nederland.

De Tesla-watte?

Voor wie het niet heeft meegekregen, even een stapje terug. Sinds 2019 oreert Musk dat hij een zelfrijdende auto wil. Die zelfrijdende auto is het gebakje dat je hieronder ziet. Deze autonome tweedeurs-EV moet in 2026 verschijnen in de Verenigde Staten. Je moet er dan minimaal 27.500 dollar voor betalen. Of ie later ook de Europese straten onveilig komt maken, is nog niet bekend.

Bedenk je toch af en toe zelf te willen rijden, dan heb je pech. Er zit namelijk geen stuur in de robottaxi. We noemen hem trouwens taxi, maar het is niet zo dat je alleen in de Cybercab kunt zitten wanneer je hem via Uber hebt besteld. Het idee is dat consumenten straks ook echt een eigen Cybercab voor de deur hebben staan. Je hangt hem dan niet aan een laadpaal met een kabel, want de Cybercab moet draadloos oplaadbaar worden. Wel zo handig wanneer ie je ’s nachts moet komen ophalen. Hoe had je anders de kabel uit zijn oplaadpunt willen trekken?

Bijkomend nadeel van Cybercab is dat Musk andere plannen laat varen. Zo werden we een tijd lang lekker gemaakt met het idee van een Tesla Model 2: Een EV ter grootte van de ID.3 die ergens tussen de € 25.000 en de € 30.000 moest gaan kosten. Moest inderdaad, want door de komst van de Cybercab vindt Musk het niet meer nodig om een goedkope EV met stuur te bouwen. Zo’n goedkope auto zou met de komst van de robottaxi ”nutteloos” en ”dom” zijn, aldus Musk.

Wanneer is de Tesla Cybercab in Nederland?

De Tesla Cybercab viert hier Kerstmis. Hij is namelijk in Nederland van 16 tot en met 31 december. Wat komt ie dan doen? Nou, je mag hem alleen bekijken bij de Tesla Store in Amsterdam. Je kunt er tevens babbelen met Tesla-personeel over de autonome mobiliteit en waarom de koers zo daalde toen de Cybercab werd gepresenteerd. Tesla geeft aan dat de ruimte beperkt is, dus mocht een bezoekje willen brengen aan de robottaxi, dan moet je je even aanmelden.