Nissan Z als stationwagon is geen koortsdroom

Je zit niet nog te dromen en er is ook geen fotoshop of AI gebruikt: deze Nissan Z Estate bestaat echt.

Dingen kunnen los van elkaar perfect zijn, maar gecombineerd nergens op slaan. Een hamburger is lekker, stroopwafels zijn lekker, maar de twee combineren wordt raar (en ja, dat kan bij een bekende Amerikaanse fastfoodketen). Dat iets kan, betekent niet dat iets moet. Toch weerhoudt dat men tegenwoordig vaak niet van een poging doen.

Nissan Z Estate

Perfect voorbeeld: de Nissan Z is een leuke sportwagen. En een stationcar is een leuke carrosserievorm. Wat gebeurt er als je die twee combineert? Nou, eh, dit. Ontmoet de Nissan Z Lealia.

Dat klinkt bizar, het ding is bizar en het wordt allemaal nog veel vreemder. Het is namelijk het front van een Nissan Z geboetseerd op een stationwagon. Aan de achterkant zie je eveneens een Z-lichtbalk, maar het geheel achter lijkt alsof de auto gestoken is door een bij. Dat heeft er dan weer mee te maken dat de achterkant van een Nissan Leaf geleend is. Het ding heet dan ook Z Lealia voor Z, Leaf en Familia. We vermoeden niet dat die combinatie van woorden op de brainstormlijst van Earth, Wind & Fire stond.

Binnen was er enkel ruimte voor gekleurde stoelen in een anders vrij somber oud interieur. De basis voor de Nissan Z Lealia is dan ook een Nissan Stagea uit 2001. Dat is de opvolger van de welbekende ‘R34 estate’, die ietsje losweekte van de GT-R-line-up. Het compleet misplaatste Z-stuur in deze oude cabine spreekt boekdelen.

Welke enthousiaste Japanse huisvlijtert heeft zich gewaagd aan deze bizarre creatie? Dat was, eh, Nissan. Nou ja, hun studenten dan. De mensen die uiteindelijk bij het merk terecht hopen te komen door te studeren bij Nissan Gakuen. Zij transformeerden de Stagea tot de Z Lealia. Het idee is op zich geinig, maar het is maar beter dat het bij een eenmalige actie blijft. Net als de Z Crossover.

Skyline Neo

Er is nog een creatie, de Nissan Skyline Neo. Dat is een soort omgekeerde restomod. Er werd namelijk een Nissan Skyline Coupé (CPV35) verbouwd om tot een soort futuristische retro-interpretatie van de tweede Skyline GT-R (KPGC110), onder fans bekend als de Kenmeri. De dubbele koplampen en dubbele achterlichten met de herkenbare grille, die kloppen!

De rest, nou ja, vind er zelf maar wat van. Het is wederom grappig om de creativiteit van de studenten te zien, maar of het echt mooi is? De Disco Volante-achtige wielkast achter kunnen wij ons niet herinneren van de Kenmeri. Ach ja. Creativiteit kan zich uiten in vele vormen.

Nissan Bluebird Kiwami

Gelukkig is er voor de liefhebbers van oud(er) moois ook nog een laatste project van de studenten. Die mochten klussen aan een Nissan Bluebird Maxima uit de jaren ’80. Daar werd een toffe widebody voor bedacht geheel in de stijl van oude Japanse tuning. Ietwat over de top, maar gezien de cultuur van des tijds heel logisch (je kent vast de extreme bosozoku-tuning). Een mooie frisse wind in de wereld van moderne cultuur daar bij Nissan Gakuen.

Overigens lijkt niks van dit parallel te lopen met een tof huisvlijtproject van een tijdje geleden, maar dan op basis van een Nissan Skyline Crossover. Inspiratie voor volgend jaar?