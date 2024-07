Zo bizar duur is een Nissan 200SX met handbak nog

De Nissan 200SX is bizar duur tegenwoordig. Maar ja, deze heeft een handbak!

Tegenwoordig zijn we enorm verwend met veel vermogen. Op zich wel geinig, maar niet echt ‘leuk’. Bij de turbomotoren van tegenwoordig heb je heel snel maximaal koppel, halverwege het toerenbereik maximaal vermogen en bij een elektromotor is dat nog erger. Dus als je normaal rijdt, zijn de nieuwere auto’s sneller en beter. Maar voor een leuk rijdende auto verwacht je meer.

Nu zijn we allemaal enorme puristen online, maar op het asfalt valt dat wel mee. Met name mensen die auto’s nieuw kopen kiezen al jarenlang de verkeerde auto. Dat is niet alleen anno nu, maar ook 15 jaar geleden en ook in de jaren ’90.

Nissan 200SX

Daar is de Nissan 200SX het rijdende bewijs van. Je zal het niet geloven, maar deze auto is ook gewoon in Nederland leverbaar geweest!

Ja, echt! Je kon naar de Nissan-dealer rijden en je eigen wagen naast de Maxima QX van de verkoopdirecteur parkeren. Dan moest je vervolgens door de showroom langs allerlei Micra’s, Almera’s en Sunny’s een weg banen omv ervolgens bij het verkoopeiland te mogen smeken om een foldertje van de 200SX.

S14-platform

Althans, zo moest het wel gegaan zijn, want echt niemand kocht de laatste generatie 200SX die je in Europa kon krijgen (de S14). Dat betekent dat er nauwelijks occasions zijn. de gebruikte exemplaren die op de markt kwamen, zijn ten prooi gevallen aan de drifters van deze wereld. Het S14-platform is perfect voor de betere driftdoeleinden.

Goedkoop is een Nissan 200SX dus nooit geweest en dat is dit exemplaar dat we vonden op Marktplaats ook niet. Er zijn een paar dingen bijzonder, naast het feit dat ‘ie bizar duur is. Ten eerste is de auto grotendeels standaard.

Dat betekent dat we maar zo’n 25 modificaties kunnen waarnemen. Nu hoort dat bij een Japanse auto. Porsche-eigenaren kunnen het vaak niet hebben als iets niet origineel is, maar JDM-mensen zijn wat ruimer van geest.

Wat. Een. Geld.

Nu zijn het vooral modificaties die je zo weer kunt uitwisselen met het origineel. Uitlaatje, schroefset, OZ-wielen (ja, dezelfde als op de Geiger Corvette 45th Anniversary) en dergelijke zijn vrij makkelijk over te zetten. Daarbij is het niet zo dat de modificaties verkeerd uitpakken.

We zeggen weliswaar bizar duur, maar is dat wel zo? Nou, in vergelijking met de extreem dure R34 GT-R’s die de verkoper ook heeft staan, valt dat wel mee. De vraagprijs is 32.950 euro en dat is voor een niet-fabrieksoriginele coupé uit de jaren ’90 best een hoop geld. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

