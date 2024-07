GP Engeland 2024: tijden en wat je moet weten

De GP Engeland 2024 staat voor de spreekwoordelijke deur. Lees hier alles dat je moet weten over de race op Zilversteen!

Na alle commotie en consternatie van vorige week in Oostenrijk gaan we meteen door naar het Verenigd-Koninkrijk. Dat is lichtelijk pikant te noemen. Max Verstappen en nieuwe Britse publieksfavoriet Lando Norris vochten een robbertje uit waarbij ze alle twee verrast waren dat het verkeerd afliep voor beiden.

Maar ja, de mensen van de Britse pers hebben hun messen geslepen. Wéér is het Max Verstappen die een Brit het licht niet in de ogen gunt. Of het waar is of niet (niet echt eigenlijk) maakt eigenlijk niet uit. Het gaat een sappig weekend worden.

Agenda GP Engeland 2024

Without further ado, eerst de agenda voor het komende weekeinde:

5 juli

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

6 juli

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

7 juli

16:00 – 18:00 | Race

GP Engeland

Het is misschien wel de meest legendarische race op de kalender. Samen met de GP van Italië en Monaco is het er zo eentje die er gewoon bijhoort. De eerste editie stamt uit 1926, op de hogesnelheidsbaan in Brooklands. De tweede was in 1927 en vervolgens was het lange tijd stil. In 1948 was Silverstone het strijdtoneel. Enkele jaren reden de coureurs op Aintree, dat afwisselde met Silverstone. Vanaf 1964 wisselde men af tussen Silverstone en Brands Hatch. Nu hoor ik u denken: er werd toch ook geracet op Donington? Dat klopt, maar dat was de GP van Europa. Vanaf 1987 is het altijd Silverstone geweest.

Het circuit: Silverstone

We zeggen het maar meteen: dit is misschien wel de mooiste baan van de kalender. Misschien dat Suzuka nóg toffer is, maar het spant erom. Silverstone is breed, lang en er zitten enorm veel snelle bochten in. Het gave is dat je meerdere lijnen kunt rijden en dat inhalen goed mogelijk is.

Omdat Silverstone vrij lang is (5,891 km), rijden de coureurs ‘slechts’ 52 ronden. Er zijn twee DRS-zones. Inhalen kan bij bocht 6 en bocht 16. Als je Lewis Hamilton heet en een hekel hebt aan Nederlandse coureurs, kun je ook in bocht 9 (Copse) inhalen.

GP Engeland 2023

Even een kleine terugblik voordat we vooruitblikken:

Kwalificatie GP Engeland 2023

En ineens was McLaren daar! Max Verstappen pakte pole (1:26.720), maar Lando Norris (1:26.961) en Oscar Piastri (1:27.092) zaten daar vlak achter.

Snelste ronde GP Engeland 2023

Max Verstappen reed in ronde 42 een tijd van 1:30.275.

Uitslag GP Engeland 2023

Het was een leuke race! Max Verstappen won ‘m met Lando Norris er vlak achter. De grote verrassing was Lewis Hamilton die na een zeer smakelijke race derde werd.

GP Engeland 2024

De eerste meters moeten nog gereden worden, maar we weten al een hele hoop:

Wat is de stand bij aanvang van de GP Engeland 2024?

Max Verstappen leidt soeverein: 237 punten. Lando Norris staat op 156 en Charles Leclerc heeft 150 punten.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Engeland 2024?

De hardste van de drie mogelijke setjes: C1 is hard (wit), C2 is medium (geel) en C3 is soft (rood).

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP Engeland 2024?

Er zijn meerdere strategieën mogelijk. In principe is het starten op medium en dan rond een rondje of 30 naar binnen voor softs. Je kan ook iets eerder naar binnen en dan op hards gaan. Silverstone is behoorlijk veeleisend voor de de banden.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Engeland 2024?

HET GAAT REGENEN!!! Lang leve de Britse zomers.

Vrijdag: Bewolkt, flink wat regen (maar waarschijnlijk na de trainingen), 19 graden, nauwelijks wind.

Zaterdag: Zwaar bewolkt, flink wat regen (waarschijnlijk vóór de trainingen), 16 graden, flinke westenwind.

Zondag: Bewolkt, af en toe een bui (waarschijnlijk tijdens de race), 17 graden, windkracht 3 WZW.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP Engeland 2024?

Gezien de prestaties in de races dit seizoen, hebben we het vermoeden dat de RB20 de snelste auto van het veld is hier. Het is breed en downforce is belangrijk (evenals motorvermogen). Perfect voor de Red Bulls. Sergio Pérez maakt zelfs kans om punten te pakken!!1!

Wie of wat is de verrassing voor de GP Engeland 2024?

Haas. Die komen hier wel vaker goed uit de verf en ook in Oostenrijk (ook een snelle baan) deden ze het goed. McLaren Racing is geen verrassing meer, Mercedes GP zal hier flink sneller zijn dan de Scuderia Ferrari. Bij slecht weer komt Fernando Alonso bovendrijven en misschien heeft Lance Stroll zin om gas te geven. Heeft ‘ie soms.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Engeland 2024?

Die zeggen dat Max Verstappen gaat winnen (7/10). Lando Norris staat tweede (3/1) en Oscar Piastri derde (14/1). Russell – die de vorige race won – staat vierde met 18/1.

Waar kan ik de GP Engeland 2024 volgen?

Uiteraard wil je ook weten waar je de race kan volgen.

F1TV

Uiteraard gaat F1TV weer groots uitpakken. Eerlijk is eerlijk, in tegenstelling tot het SkyTV-team zijn ze bij F1TV nog een beetje objectief. Er zijn diverse voorbeschouwingen, maar het zijn vooral de nabeschouwingen die interessant zijn. Prijs: 11,99 euro per maand.

Viaplay

Het heeft niet heel erg veel zin om F1TV te kopen, want met een Viaplay abonnement voor 15,99 euro per maand heb je óók F1TV erbij. Dan heb je ook nog voetbal, andere sporten, films en series. De Nederlandse voor- en nabeschouwingen zijn een beetje flauwig in vergelijking met F1TV, maar op zich is het dikke prima. Het commentaar van Melvin en Nelson is tegenwoordig ook sociaal geaccepteerd om goed te vinden.

Streams

Geen zin om geld uit te geven? Check dan deze streams. Lage resolutie, veel vertraging en soms een taal die je niet verstaat. Maar hey, het is gratis!

VPN

Een goede oplossing is om te kijken via een VPN. Dan kun je via Luxemburg of Oostenrijk inloggen en dan kijken naar respectievelijk RTL Luxembourg of de ORF. Kun je meteen je talenknobbel kriebelen.

Grand Prix Radio

Of wat je doet, je pakt het beeld van een van bovenstaande mogelijkheden en zet daar het geluid van Grand Prix Radio onder. Dan kun je lekker vertrouwd naar Olav Mol en Jack Plooij luisteren.

Voorspelling GP Engeland 2024

Elke race zijn er drie medewerkers op de werkvloer die verstand hebben van Formule 1. Toch mogen Michael, Wouter en Jaap hun voorspellende plasje erover doen:

Michael

Norris Russell Piastri

Serieus, won Russell nou gewoon in Australië zoals ik voorspeld had? Prima! Voor deze race nomineer ik Norris, gewoon omdat ik spanning wil in het kampioenschap. George nu op 2 en Oskar op 3 Michael, voorzag de positie van Xavi Simons op 10.

Wouter

Russell Verstappen Piastri

Het is wat spannender tegenwoordig, een zegen voor de sport èn voor de kijkers. Max was tot nu toe dominant op het allerlaatste deel van de race in Oostenrijk na. De oude “vechters-Max” herleefde en Jack ging er mee vandoor. (Denk hier nog maar eens over na.) De laatste keer dat Max ruzie maakt met een Brit op Silverstone eindigde hij in het ziekenhuis. Het was een spectaculaire mega-klapper, dit in tegenstelling tot het kusje wat de kleine keffer in Oostenrijk uitdeelde. Max doet nu een keer voorzichtig en betaalt daar direct de prijs voor. Wouter, voorzag de contractverlenging van Sergio Pérez.

Jaap

Norris Verstappen Hamilton