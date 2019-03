Zo blust de Brabantse politie een BMW i8

Kijk, dat is nog eens daadkrachtig optreden!

Elektrische auto’s zijn allemaal leuk en aardig, maar veel mensen een vrij onbekende techniek. Niet alleen voor autoliefhebbers, maar ook voor hulpdiensten. Want hoe meer elektrische auto’s er zullen komen, des te meer ongelukken zullen er gaan gebeuren. Dan is het goed om te weten hoe bepaalde componenten zich gaan houden.

De Brandweer Midden- en West-Brabant liet zich niet gek maken toen ze een oproep kregen voor een auto die vlam had gevat. De auto in kwestie was een witte BMW i8. Nu heeft die auto weliswaar een range-extended en is het geen volledig elektrische auto, er zitten flinke elektromotoren en accu’s in.

De eerste goede daad werd verricht door de medewerkers van het gebouwd waar de BMW i8 geparkeerd stond. Die wisten de auto vliegensvlug buiten neer te zetten. De Brandweer Midden- en West-Brabant moest inventief handelen en deed dat ook. De geëlektrificeerde sportwagen van BMW werd eerst geblust, en vervolgens ondergedompeld in een enorme bak met water. Volgens de Brandweer is het blussen van een elektrische auto een stuk lastiger, vandaar dat deze methode gebruikt werd.

Imagecredit: Brandweer Midden- en West-Brabant

Met dank aan iedereen voor de tip!