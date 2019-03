De nieuwe, heftige Ferrari P80/C is officieel!

Kijk, dit is het betere werk voor de circuittijger onder ons.

Voor 99,9% van de wereldbevolking is een Ferrari een behoorlijk zeldzame automobiel. Het bezitten van een Ferrari is voor bijna iedereen uitgesloten. Kortom, lekker exclusief. Maar de geldingsdrang onder de rijken van deze wereld kent geen grenzen.

Je kan bij Ferrari aankloppen voor een speciaal kleurtje, maar als je echt wat bijzonders wilt, kan dat ook. Deze compleet nieuwe Ferrari P80/C is zo’n auto. Al in 2015 begon het Italiaanse merk te werken aan dit project, dat voor een (ongetwijfeld zeer vermogende) klant gebouwd werd. De basis van de P80/C is de Ferrari 488 GT3 raceauto. Echter kreeg de auto een compleet nieuw koetswerk, uiteraard opgetrokken uit koolstofvezel. De wielbasis van de P80/C is 5 centimeter langer, waardoor de auto een wat forsere achterkant heeft.

Wat de prijs is van de P80/C, vermeld Ferrari niet. Daar zijn ze heel discreet over. Voor de lijnen van de koets heeft Ferrari gekeken naar de 250 LM, Dino 206 SP, 330 P3, 330 P4 en 350 Can Am. De P80/C is getekend door niemand minder dan Flavio Manzoni, de man achter de LaFerrari. De kleur van de auto is ‘Rosso Vero’. Over de eigenaar is niet veel bekend, behalve dat zijn initialen ‘T.K.’ zijn. Het zou gaan om een Ferrari-verzamelaar uit de speciale bestuurlijke regio van China, bekend op Instagram onder de naam Mr Tk. Het gaat dus niet om de nieuwe auto van Tim Knol.

Met dank aan iedereen voor de tip!