De Brabus Deep Blue Series is alles wat je nodig hebt in het leven

I’m blue, da ba dee da ba daa…

We fantaseren op de Autoblog-redactie weleens over een droomgarage. Stel dat je maar drie auto’s mocht hebben, in welke prijsklasse dan ook: welke zouden dat zijn Brabus heeft misschien wel het perfecte antwoord daarop gegeven. De nieuwe Brabus Deep Blue Series heeft voor elk wat wils. Tenminste, als je van een blauwe lak houdt.

Porsche 911 Turbo S Carbio

Voor de zomerdagen mag een cabrio in de droomgarage niet ontbreken. Brabus kiest hierbij voor de 911 Turbo S Cabriolet. De standaard zescilinder maakt plaats voor Brabus’ 3,8-liter biturbo boxermotor. Het blok produceert een machtige 900 pk en 1.000 Nm. In een cabrio dus. 0 naar 100 km/u kan in 2,5 seconden en de topsnelheid is begrensd op 340 km/u.

Naast de speciale kleur die de Brabus Deep Blue Series met elkaar verbindt, zijn er zwarte 22-inch Monoblock Z-wielen. Je moet ervan houden, zullen we maar zeggen. Het interieur zit boordevol leer in de Brabus-kleur ‘Ice Blue’ en heeft contrasterende stiksels. Natuurlijk mag een gezonde dosis koolstofvezel aan de binnen- en buitkant niet ontbreken. Deze lichtgewicht deeltjes zijn afgewerkt met een kleur die Brabus ‘Shadow Grey’ noemt.

Mercedes-AMG GLS 63

Vervolgens heb je ook een auto nodig voor de boodschappen en om de kinderen mee naar het voetballen te brengen. Sinds het trendy is geworden om in een ‘hoge’ auto te rijden, heb je een SUV nodig. Brabus geeft de AMG GLS 63 de Deep Blue Series look en wederom bakken aan vermogen en koppel.

De 4,5-liter Brabus Rocket 900 V8-biturbomotor die hiervoor wordt gebruikt, heeft ook 900 pk aan stootkracht en maar liefst 1.250 Nm koppel. De grote Merc sprint in 3,6 seconden naar de 100 km/u. Accelereren stopt pas bij 330 km/u. Ditmaal meten de zwarte velgen 24-inch.

Mercedes-AMG G 63 6×6

Je hebt natuurlijk ook van die dagen dat je even lekker gek wilt doen. Of wanneer je het wat ruigere werk wilt opzoeken. Voor een combinatie van die dagen is de G 63 6×6 de uitgelezen kandidaat. Dezelfde 4,5-liter V8-motor als in de GLS van zojuist ligt in de 6×6. Na 5,2 seconden kun je aan de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen zitten. Wie durft, kan doorpompen tot een topsnelheid van 210 km/u.

Mocht groen je lievelingskleur zijn, dan heeft Brabus ook nog een iets normalere G-klasse voor je staan. Of grijs. Of roze. Wat Brabus wil hebben voor één of alle Deep Blue Series is niet bekend. Laten we het dan maar houden op heul veul.