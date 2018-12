Zo bruut zag je de Lamborghini Urus nog niet eerder

Vergeet die gele banaan, in de zomer op zee tijdens de vakantie. Dit is de gele banaan die je moet hebben.

Tijdens de rijtest merkte Wouter op dat de Urus, zoals het zou moeten met een Lamborghini, de aandacht weet te trekken. In het grijs of zwart valt het wel mee, maar zo in het geel is het een echte blikvanger.

Hier in Nederland is dat absoluut waar, waar de Urus niet op elke hoek van de straat te spotten is. In steden als bijvoorbeeld Londen of Dubai is dat wel anders. In dat geval schieten tuners te hulp. Eerder zagen we al de Urus volgens Topcar en bij dit gele exemplaar heeft Vorsteiner een plasje over de SSUV van Lamborghini gedaan. De auto is door de tuning bijna niet te missen.

De bodykit van Vorsteiner bestaat onder meer uit een dikke carbon frontsplitter, een nieuwe motorkap, een extra achterspoiler en een nieuwe achterbumper. Heel chique is het niet te noemen, maar dat was de Urus toch al niet.

De twin-turbo V8 is met rust gelaten. Met 650 pk en 850 Nm koppel valt er ook weinig te klagen. Vanaf begin 2019 zijn de onderdelen van Vorsteiner voor de Lamborghini Urus leverbaar.