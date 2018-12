Tesla’s kunnen nu ook scheten laten

Komt er tenminste nog een beetje geluid uit.

De grappen en grollen van Elon Musk zijn nog zeker niet voorbij. De Tesla-man blijft met geinige easter eggs naar zijn auto’s komen en ook voor deze feestdagen heeft de CEO weer wat opmerkelijks in petto voor Tesla-rijders.

De serieuze zakenman zal er niet op zitten te wachten, maar voor de kinders is de nieuwe update dikke pret. Het is met een nieuwe easter egg mogelijk om een scheet te laten. Niet vanuit je eigen derrière, maar een digitaal geluidseffect. De scheetfunctie werd door Elon Musk persoonlijk aangekondigd op Twitter.

Er zijn diverse geluiden en ze refereren naar onder meer Tesla en The Boring Company. De geluiden hebben onder meer de namen Falcon Heavy, Ludicrous Fart en Boring Fart. Door op het virtuele scheetkussen te tikken op het aanraakscherm van de Tesla wordt het geluid geactiveerd.

Wie geen genoeg krijgt van de schijterij in de Tesla kan nog een stapje verder gaan. Er is tevens een optie om het geluid van de richtingaanwijzer te veranderen in een ruft. Naast een scheetmachine, brengt de update ook een virtuele vuurhaard naar het infotainmentsysteem. Driving home for Christmas was nog nooit zo gezellig..