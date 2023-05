Heeft BMW een nieuwe Z4 Coupé gemaakt?

Altijd al benieuwd hoe de huidige Z4 eruit zou zien als coupé? Misschien krijg je binnenkort het antwoord!

Volgens de roadster-puristen hoort een roadster een softtop te hebben, maar het is nu pas voor het eerst dat de BMW Z4 enkel en alleen met softtop wordt geleverd. Bij de vorige generaties was er óf een coupé (Z3 en Z4 E85) óf de Z4 had een stalen klapdak (Z4 E89).

Bij de huidige generatie zag BMW geen brood meer in een coupéversie. De auto zou te zwaar worden en er zou geen markt voor zijn. Allemaal valide argumenten, maar toch is het jammer. We zijn namelijk heel benieuwd hoe een coupé op basis van de huidige Z4 eruit zou zien.

Mogelijk krijgen we nu toch antwoord op deze prangende vraag. BMW designbaas Adrian van Hooydonk – ons allen welbekend – deelt namelijk een interessant bericht op Instagram. Daarin verklapt hij dat BMW een nieuwe tweezitter gaat laten zien op Villa d’Este.

Van Hooydonk deelt ook meteen een teaserplaatje en daarop zien we een auto die onmiskenbaar een Z4 is. Het interessante gedeelte is echter de achterkant, die aan het oog ontrokken is. Als we echter door onze oogharen naar het plaatje kijken menen we een coupéversie van de Z4 te zien.

Aangezien we het over Villa d’Este hebben betreft het uiteraard een concept car. Van Hooydonk geeft zelf ook aan dat het om een one-off gaat. Desalniettemin zijn we heel benieuwd. Wellicht kunnen we iets verwachten in lijn met de Zagato Coupé, die gebaseerd was op de vorige Z4. We gaan het aanstaande vrijdag zien.

Headerfoto: de BMW Zagato Coupé uit 2011