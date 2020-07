Autoblog advies: wat is nu een betrouwbare occasion voor 6.000?

De meest gestelde vraag: Wat is nu eigenlijk een betrouwbare occasion voor 6.000 euro?

Het is een terugkerend fenomeen bij de Autoblog adviezen: betrouwbaarheid. Op het moment dat mensen aan het oriënteren zijn, vinden ze betrouwbaarheid heel erg belangrijk. Pas als het puntje bij paaltje komt, zetten we het (vaak) aan de kant.

Want naast prijs, kilometerstand en staat vinden we styling, vermogen, rijeigenschappen en features ook heel erg belangrijk. Elke auto is een compromis en is dus per saldo nooit perfect. En als die dat wel is, dan is de prijs er ook naar. Precies de reden waarom Toyota’s en Lexussen tweedehands zo prijzig zijn.

In veel gevallen zijn Aziatische auto’s erg betrouwbaar. Daar zijn meerdere redenen voor. Nog altijd zien we in de betrouwbaarheid-statistieken dat Japanse en Zuid-Koreaanse autobouwers het heel erg goed doen. Als het gaat om betrouwbare occasions benoemen we ook heel erg vaak de Japanse auto’s. Maar ja, vaak wil men heritage, sfeer, imago, status en sjeu die een Europese auto wel lijkt te bieden.

Zo niet bij Jacques. Hij is op zoek naar een betrouwbare occasion voor 6.000 euro met benzinemotor met een paar simpele doch duidelijke eisen: de auto mag niet ouder zijn dan 10 jaar en voorzien zijn van airco en cruise control. Bij voorkeer een pittige motor en moderne geluidsinstallatie.

De wensen en eisen van Jacques kun je zien in de tabel:

Huidige / vorige auto’s: Geen Koop / lease: Koop Budget: 5.000 – 6.000 Jaarkilometrage: 25.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Moet langere afstanden afleggen in kortere tijd Gezinssamenstelling: 1p (maar geschikt voor 2+p) Voorkeursmerken / modellen: Japans automerk No-go merken / modellen: De duurdere merken (of merken die duur zijn qua onderhoud/onderdelen)

Disclaimer:

In vergelijking met Europese merken zijn Japanse auto’s vaak betrouwbaarder. Dat wil niet zeggen dat het altijd het geval is. Vaak worden auto’s niet eens in Japan gebouwd, maar dat terzijde. Bij gebruikte auto’s zijn er veel meer variabelen die de betrouwbaarheid bepalen: onderhoud, kilometerstand, hoe ermee gereden is en dergelijke. Een goed onderhouden Franse auto kan in sommige gevallen betrouwbaarder zijn dan een matig onderhouden Japanse auto.

Ook even iets om rekening mee te houden: prijzen van onderdelen. Voor veel auto’s zijn onderdelen prima te vinden voor redelijke prijzen. Met sommige obscure Japanse modellen kan dat heel erg anders uitpakken. Zelfs relatief eenvoudige onderdelen als lichtunits en plaatdelen kunnen vele malen duurder zijn dan bij Europese modellen. Laatste punt: bouwjaar. Het was onmogelijk om auto’s van 2010 of jonger te vinden in het budget, zonder dat de auto (veel) meer dan twee ton heeft gelopen. Vandaar dat we iets gesjoemeld hebben.

Honda Civic Type S 1.8 VTEC (FN)

€ 5.500

2008

145.000 km

In principe is dit de leukste keuze en de auto die je moet kopen. De Honda Civic Type S is een soort tussenmodel tussen de normale versie en de Type R. Wel zit de Type S dan heel dichtbij de gewone en vrij ver van de Type R. De Type S is een driedeurs met een sportieve aankleding. De 1.8 motor levert 140 pk en is het bewijs dat viercilinders ook lekker in de omgang zijn. Voldoende koppel om met het verkeer mee te komen, maar bovenin zit net voldoende vermogen om leuk te zijn. Zo lichtvoetig en strak als de voorgaande Civics, is deze generatie niet. Maar daar zet deze generatie wat tegenover: een zeer bijzonder uiterlijk en een origineel interieur. Ook de betrouwbaarheid is dik voor elkaar.

Toyota Auris 1.6 Linea Sol (E150)

€ 5.450

2008

160.000 km

Het is de standaard keuze in de klasse van betrouwbare occasions van 6.000 euro (en daaronder en daarboven), de Toyota Corolla. Alleen heette de Corolla rond deze periode Auris. In Nederland althans. Ondanks de naam Auris, deed de auto sterk denken aan een Corolla. Een verzorgd interieur, betrouwbare techniek, comfortabele rijeigenschappen en prima uitrusting. Nadelen: het is allemaal wel heel degelijk en saai. Een Auris in een kleurtje met een set goede wielen toont aanzienlijk beter, maar is bijna niet te vinden.

Toyota Corolla 1.6 Linea Sol (E140)

€ 5.995

2008

170.000

Maar deze hadden we toch al? Ja en nee. Ondanks dat de Auris in Nederland de Corolla verving, kon je in Nederland gewoon een Corolla bestellen. Dan kreeg je deze auto. De Corolla sedan geeft een compleet nieuwe betekenis aan het woord saai. Qua kwaliteiten staat de Corolla Sedan ongeveer gelijk aan de Auris Hatchback, alleen is de Auris extreem spannend, sensueel en verleidelijk in vergelijking met dit rijdende bord Brinta. Als je even gaat zoeken kun je ze vinden. Populair zijn ze niet, dus je kan soms best een goede deal doen met dit soort auto’s.

Subaru Impreza 2.0R Luxury (GH)

€ 7.250

2010

160.000 km

Eigenlijk zit Nederland iets te goed in elkaar voor de Subaru Impreza. Dat moeten we uiteraard even toelichten. De Impreza is namelijk voorbereid op wat zwaardere omstandigheden. De betrouwbaarheid is enorm. Niet alleen qua storingsgevoeligheid, maar ook qua grip. Je komt eigenlijk altijd wel op je bestemming met een Subaru, ook als de omstandigheden bar en koud zijn. Vandaar dat ze in de VS enorm populair zijn en in diverse Alpenlanden. Qua interieur is de auto wat rudimentair. Doelmatig zonder franje, alhoewel dat met voorgaande generaties veel erger gesteld was. De 2.0R boxermotor levert 160 pk, maar verbruikt alsof ‘ie 100 pk meer heeft, eigenlijk. De ruimte is wel uitstekend voor elkaar voor een C-segment auto. Gewoon een prima betrouwbare occasion voor 6.000 ‘eckermen’.

Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 (CJ)

€ 5.750

2009

145.000 km

Tsja, als je aan een Impreza denkt, komt de Lancer automatisch bovendrijven. Ook van de Lancer was een hatchback versie, de Sportback. De sedan is overigens zeer de moeite waard, zeker in een luxere of sportievere uitvoering is dat een vlotte verschijning. Het interieur is niet het laatste woord in verfijning, maar voor zijn soort gewoon ordentelijk. De prestaties zijn in orde, maar niet meer dan dat. Voor de rijeigenschappen geldt hetzelfde, dat was gewoon conform de klasse. Wel mis je iets verfijning. Uitrusting en betrouwbaarheid zijn dan wel weer uitstekend voor elkaar, evenals het ruimteaanbod. Prijstechnisch is het een winnaar: je krijgt veel auto voor weinig geld.

Mazda 3 2.0 DiSi TS Plus (BL)

€ 5.500

2009

165.000 km

De Mazda 3 komt weleens vaker voorbij in deze rubriek. Terecht, want de auto vinkt een hoop hokjes aan. Het onderstel is van een Ford Focus en dat merk je: het is een prettig sturende auto. Het comfortaanbod is voldoende, maar wat je wint aan scherpte en stabiliteit in vergelijking met de andere auto’s in dit rijtje is de moeite waard. De viercilinder is een uitermate prettige metgezel en de bak is een genot. Zorg wel dat je een facelift model hebt (Mazda noemde het zelfs een nieuwe generatie) en niet zijn voorganger. Die is qua hardware grotendeels hetzelfde, maar roesten enorm, met name van binnenuit. Deze versie (geleverd vanaf 2009) heeft daar aanzienlijk minder last van.

Kia Pro’ceed 1.6 x-ecutive (ED)

€ 4.900

2008

120.000 km

Het hoeft niet per Japans te zijn. Kia heeft ook een grote naam als het gaat om betrouwbaarheid. In de jaren ’90 deden ze dat door veel Mazda-techniek te (her)gebruiken. Tegenwoordig maken ze hun eigen motoren en met groot succes. De Kia Procee’d is een van de eerste Kia’s die de moeite waard is. Het is een vlot uitziende en prima rijdende hatchback. De Procee’d doet niet noemenswaardig onder voor de Japanners, op een stukje verfijning na. Als je de motor de sporen geeft, komt er redelijk wat vermogen (124 pk) vrij, maar je merkt dat de 1.6 echt geen zin heeft in toeren maken. Ook op de afdeling NVH was nog niet alles top in orde. De uitrusting was vaak klasse en als je kijkt hoeveel auto je krijgt voor een zeer bescheiden bedrag, is de auto absoluut het bekijken waard.

YOLO: Renault Mégane Renault Sport 225

€ 5.250

2005

185.000 km

Niet de eerste auto waaraan je denkt bij doe zoektocht naar een betrouwbare occasion voor 6.000 euro. In het budget waren enkel Renault Sport Méganes te vinden. De Mégane staat niet bekend als de meest doorwrochte auto aller tijden en een sportmodel is vaak een groter risico. Maar toch he: als ze anno 2020 nog gewoon rondrijden, kan het zo slecht nog niet zijn, toch? Zeker originele Mégane’s in Renault Sport uitvoering die niet 13 keer van eigenaar zijn gewisseld. En niemand gaat toevallig een Mégane RS rijden. Dat zijn altijd liefhebbers. Over rijden gesproken: de Mégane RS was een van de prettigste GTI’s in zijn klasse. Met het cup-chassis misschien wel de leukste.