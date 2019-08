Zo gaat de NSX ongetwijfeld beter verkopen

De Acura NSX (a.k.a. Honda NSX) is nog niet het mondiale succes dat Honda voor ogen had. De in Amerika gebouwde supersportwagen is een technologisch meesterwerkje, maar de verkoopcijfers zitten nog niet heel erg mee. De auto wordt in de Verenigde Staten geregeld met enorme kortingen aangeboden, zodat Acura (het luxemerk van Honda) daar nog een paar exoten weg kan zetten. Ondanks alle bijzondere techniek is de NSX iets te klinisch en ontbreekt een chic logo als een springend paard op de voorkant. Wat dat betreft is er niets veranderd met vroeger. Toen was dat namelijk ook het geval. Om nog meer banden met vroeger aan te halen: Acura heeft een nieuwe manier gevonden om de NSX aan de man te brengen. Voor het nieuwe modeljaar zijn er namelijk twee nieuwe kleuren leverbaar. Eentje is 'Berlina Black', een kleur die Honda liefhebbers natuurlijk kennen van de S2000. De andere kleur is 'Yellow Pearl'. Volgens Acura is de kleur een hommage aan 'Spa Yellow'. Dat iOS de kleur die je kon krijgen op de Acura NSX van 1997 tot 2004. Destijds was het de op vier na meest populaire kleur voor de NSX. Belangrijker voor Acura om de kleur weer terug te laten komen is het feit dat het op dit moment de meest gewilde kleur is voor verzamelaars. In de VS kost de nieuwe kleur 1.000 dollar extra ten opzichte van standaard zwart. In technisch opzicht is er geen verschil tussen de 2020 NSX en de 2019 NSX. [lg_folder folder="Acura/NSX_Yellow_pearl_2020/" count="8" cols="4" paging="true"]