Het gaat keigoed met de bedrijfswagen verkopen, kijk maar - Autoblog.nl

Herstel is gekomen voor de Europese bedrijfswagen verkopen. Bedrijven durven weer aanbestedingen te maken, zo blijkt uit de cijfers.

Sinds de uitbraak van de corona pandemie is het nogal triest gesteld met de bedrijfswagen verkopen in Europa. Of eigenlijk was, want het onvermijdelijke herstel van de markt is een feit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Er werden in Europa in april 2021 in totaal 171.283 bedrijfswagens verkocht. Dat is een stijging van 179,2 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Maart en april 2020 waren ook de maanden dat het coronavirus in Europa kwam. Dat had meteen gevolgen voor de verkoop van bedrijfswagens in ons continent.

Er zijn een paar uitschieters qua landen. Daar werd de portemonnee goed getrokken. Onder andere in Italië (+642.3%), Spanje (+547.3%) en in Frankrijk (+412.9%) vlogen orders de deur uit.

In Nederland werd in april 2021 in totaal 6.555 bedrijfswagens verkocht. Ter vergelijking, in april 2020 waren dat er nog maar 3.958. De verkoop van bestelwagens in Nederland ligt tot nu toe 18.5 procent hoger in vergelijking met 2020. Aangezien de markt uit een diep dal komt zal het aantrekken van de markt op Europese schaal nog wel even aanhouden. En dat zijn goede ontwikkelingen voor het herstel van de markt.