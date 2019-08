Bloedmooie Bentley terug in perfecte staat

Zo wonderschoon worden ze niet meer gemaakt.

De auto is er, kijkend naar de geschiedenis van de mens, nog niet eens zo lang. Toch is in de 133 jaar dat wij al van de vierwieler mogen genieten, de technologie en vernieuwing bijna per jaar zichtbaar. Bovendien is het pas sinds een jaar of vijftig dat het echt vanzelfsprekend is dat zowat elke volwassene een auto heeft, of de mogelijkheid om er eentje te kopen. Ver daarvoor was er een tijd dat een auto echt iets speciaals was, helemaal als je eentje had van merken als Bentley of Rolls-Royce. Had je zo’n auto, dan had je ook een kasteel, een butler en waarschijnlijk ook een flinke portie gezag in het land of gebied waar je zat.

Exclusiviteit op dat niveau heeft nadelen. Stel: je rijdt je Bentley Mulsanne in de prak. Omdat Bentley een steeds groter wordende markt der rijkelui serveert, is het dan vrij makkelijk om een identieke vervanger te vinden, mits je even diep in de buidel tast. In 1939 was dat anders. De Bentley Corniche uit die tijd (een wezenlijk andere auto dan de latere Rolls-Royce Corniche) bijvoorbeeld. Eén van de eerste auto’s die stroomlijning naar een hoger plan tilde. Kijk bijvoorbeeld naar de verzonken koplampen, in plaats van losse units die bijna iedereen destijds hanteerde. Bloedmooi, en bovendien: letterlijk en figuurlijk uniek. Er was maar één exemplaar van de Corniche.

Deze 80 jaar oude Bentley had een pikzwart einde. Tijdens een testrit in 1939 te Frankrijk kreeg de auto een ongeluk. Omdat je ze toen makkelijk kon scheiden, ging het onderstel naar Bentley in Engeland voor reparatie terwijl de carrosserie in Frankrijk zou blijven. Zoals bekend van 1939, het oorlogsjaar, werd er het een en ander vernield. Toen een bommenwerper zijn lading dropte boven Dieppe, is de Bentley-carrosserie verloren gegaan. Doordat het chassis al die tijd er nog was, wist men van het bestaan van de Corniche. De WO Bentley Memorial Foundation en de Sir Henry Royce Memorial Foundation, zijn goede doelen die het filantropische aspect combineren met een geschiedenisles van Bentley en Rolls-Royce, door middel van een duidelijk archief en verscheidende musea rondom deze twee merken. In dat archief staat de Corniche, terwijl er geen fysiek model meer van is. Omdat we dit jaar mogen genieten van 100 jaar Bentley, is dit het cadeautje van de twee goede doelen. Bentley zag dat wel zitten.

Je kijkt daarom nu naar een Bentley Corniche in 2019. Helaas, er is geen heroïsch einde met een Engelse veteraan die de carrosserie in een schuur vond. De uitvoerend producent van het project, Mulliner, gebruikte waar nodig opgekalefaterde Corniche-onderdelen, waaronder het chassis, maar dan compleet in nieuwstaat gebracht. De carrosserie is vervolgens na vele technische tekeningen precies zo nagemaakt als de ingenieurs dat deden in 1939. Een soort replica dus, waar men meestal geen fan van is. Als de fabrikant het echter zelf doet, mag het dan wel?

De elegante klassieker is er niet minder mooi op geworden. De jaren ’30 waren sowieso niet slecht op het gebied van autodesign, maar deze Bentley staat aan de top van die periode. De auto gaat niet in de verkoop, maar blijft bij Bentley voor ‘promotionele’ doeleinden. Dat betekent dat hij bij de Bentley Heritage Fleet komt, de collectie van het merk waarin de beste auto’s uit de oude tijd staan. Die worden vaak ingezet bij evenementen en concoursen. Verwacht de Corniche daar binnenkort ook.