Wordt de nieuwe Defender een moderne PC Hoofttractor?

Het moet niet gekker worden.

Het is een hele lastige scheidingslijn: wanneer is he stoere auto daadwerkelijk een stoere auto en vanaf welk moment is het, oneerbiedig gezegd, een handtasje?

Kijk, over een Volkswagen T-Cross, Kia Sportage of Fiat 500X kan geen twijfel bestaan. En sommige dikke SUV’s waardeert men juist vanwege de on-road capaciteiten, zoals de Porsche Cayenne en BMW X5. Maar er zijn ook auto’s die dáár boven staan. Denk aan auto’s als de Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-Klasse en natuurlijk de nieuwe Defender.

Het is het belangrijkste model van Land Rover. Sterker nog, voordat ‘ie ‘Defender‘ heette (begin jaren ’90) werd de auto gewoon Land Rover genoemd. Met recht een waar icoon, dus. Daar moet je zo weinig mogelijk aan tornen, eigenlijk. Mercedes weet dat precies goed te doen met de G-Klasse. Modern genoeg voor de meeste kopers, maar genoeg hopeloze features die de auto zo cool maken.

Bij de Defender gaat er een hele boel op de schop. Aan het Britse TopGear heeft Land Rover al het een en ander bevestigd. De voortekenen zullen niet voor alle puristen muziek in de oren zijn. Zo zal de auto leverbaar zijn met een PHEV-aandrijving, een 2.0 benzine met elektromotor die enkel en alleen op elektra kan rijden, hoeveel kilometer wil Land Rover nog niet zeggen. Ook wordt de betrouwbaarheid ingrijpend verbeterd. De oude Defender was een auto waar je goed aan kon sleutelen, maar dat was ook omdat je wel moest om ‘m rijdend te houden. De nieuwe wordt op extreme wijze getest. Volgens Land Rover is de nieuwe Defender veel storingsvrije, zowel de verse met stalen veren als de Defender met luchtvering.

Eh, wacht? Come again? Een Defender met luchtvering? Dat is net zoiets als een welbespraakte doch tatoeageloze universiteitsstudente die meedoet aan Temptation Island, het is nogal ongepast. Maar de nieuwe Defender komt er dus daadwerkelijk met luchtvering. Volgens Land Rover kun je Terrain Response (ja, de Defender krijgt die feature óók) het beste in ‘auto’ zetten en dan regelt de Defender het allemaal zelf. Maar het wordt nog erger, standaard zal de Defender op bescheiden 18″ wielen staan, maar 22″ is een optie. Aan de ene kant zijn deze ontwikkelingen heel erg zonde: het hoort eigenlijk niet bij het ruige karakter van de Defender. Aan de andere kant: juist door alle tekortkomingen kon Land Rover er niet zoveel van wegzetten. De Defender maakt zijn publieksdebuut op de IAA van Frankfurt.