Dit zijn de 10 duurste toplimousines van Nederland

Hoe staat het er voor met de 10 duurste toplimousines van Nederland?

Met de komst van de BMW i7 laten we ons licht schijnen op de klasse van de duurste toplimousines. Hoe staat het er eigenlijk voor? Welke modellen zijn er eigenlijk? Wat kosten ze? En wat krijg je dan? We doken in de prijslijsten om erachter te komen hoe de kaarten geschud zijn.

Wat ons wel opvalt, er is telkens minder keuze als je niet van Duits houdt. Strikt genomen zijn de Britse auto’s in dit overzicht óók Duits. Cadillac en Jaguar zijn niet meer actief in dit segment (dat ze eigenlijk hebben gedefinieerd voordat de Duitsers het feestje gingen verstoren). Enfin, we zullen u niet langer in spanning houden: dit zijn de duurste toplimousines die je in Nederland kunt kopen:

BMW i7 xDrive60i (G70)

€ 144.449

De nieuwste is de goedkoopste! Dat komt omdat BMW de nieuwe 7 Serie aanvankelijk alleen als elektrische i7 op de markt brengt. Later komen er plug-in hybrides, benzinemotoren en zelfs een heuse diesel bij. Maar voor het enorm lage bedrag van 142 mille heb je de nieuwste van de duurste toplimousines van Nederland.

De lage prijs is overigens wel een lokkertje, want het begint pas bij dik 140 mille. M Sport Pro-pakket? 9 mille. Metallic lak? 1.300 euro (en 2.500 euro voor een mooie kleur). 21 inch wielen? 4 mille. En dan moet je nog naar de optielijst waar je nee moet zeggen tegen tientallen opties die je stiekem toch wil hebben. Dus die twee ton haal je wel als je je best doet in de i7-configurator.

Mercedes-AMG EQS53 (V297)

€ 159.910

De Mercedes-Benz EQS is een compleet andere auto dan de i7. Mercedes heeft gekozen voor twee totaal verschillende benaderingen. Daarom staat Mercedes ook twee keer in het lijstje van van duurste toplimousines van Nederland. In tegenstelling tot de i7, is de EQS ontworpen als pure EV.

Vandaar ook de sterk afwijkende styling met een korte neus, korte achterzijde, aerodynamisch ontwerp en extreem lange wielbasis. Dat levert een aparte auto op, maar hij werkt wel. De range is namelijk enorm groot, waardoor dit niet alleen een auto is waarmee je graag door Europa WL cruisen, maar ook kunt cruisen. Voorlopig is de AMG-uitvoering de duurste.

Lexus LS500h AWD President Line (XF-50)

€ 177.295

De enige Japanner in het lijstje. Met de eerste generatie schopte Lexus tegen de gevestigde orde aan. Niet alleen vanwege het comfort en bijna verstikkende aandacht voor detail, maar ook vanwege de betrouwbaarheid. Met deze generatie LS-zocht Lexus het hogerop. De LS is een uitgesproken auto voor mensen met een uitgesproken smaak.

Niet iedereen is een groot fan van Duitse auto’s. Voorheen moest je het dan doen met een Lexus die léék op een Duitser. Ook wel lekker, de Lexus LS 500h heeft vierwielaandrijving, is relatief zuinig en in deze President Line-uitvoering zit zo ongeveer alles dat je kunt wensen.

Audi S8 (D5)

€ 193.885

De coolste van het lijstje is zoals zo vaak de Audi S8. Dit is inmiddels al de vierde generatie en in al die jaren (sinds 1996) heeft de auto ons nog nooit teleurgesteld. Het is niet de meest luxe auto in zijn klasse, maar dat maakt de Audi S8 goed met een meer dan krachtige V8 die rechtstreeks uit de RS6 komt (doch ietsje teruggetuned).

Het mooie is dat je absoluut niet zal opvallen. Niemand ziet dat de S8 luxe is, niemand verwacht dat ‘ie snel is. Dat is voor mensen die hun weelde graag uitdragen een no-go, maar voor de fijnproever is het een gouden combinatie. Het is ook typisch een limousines waarbij de eigenaar het liefste zelf achter het stuur zit.

Maserati Quattroporte Trofeo (M156)

€ 228.750

Alles wat voor de Audi S8 geldt, gaat ook op voor de Maserati Quattroporte Trofeo. Toevalligerwijs heeft deze auto bijna hetzelfde vermogen als de S8. De verschillen hadden niet groter kunnen zijn. De V8 in de Maserati is kleiner, maar giftiger. Ook heb je enkel en alleen achterwielaandrijving, heerlijk om een driftje te leggen.

Het interieur kan zich amper meten met dat van de S8 en laten we eerlijk zijn, dat is niet meer de benchmark. Maar wat maakt het uit, het is alsnog goed genoeg en je kunt kiezen uit de meest geweldige leersoorten. Gelukkig hebben ze het infotainment-systeem flink verbeterd. Ondanks dat deze Maserati Quattroporte veel volwassener is dan zijn volbloed voorganger, is het alsnog de rijdersauto in dit lijstje.

Porsche Panamera Executive Turbo S (971)

€ 272.800

Toegegeven, de Porsche Panamera is een hatchback en eigenlijk meer een concurrent voor de Mercedes-Benz CLS, BMW 8 Serie Gran Coupé en Audi A7. Maar als Executive (lange wielbasis) is het een rechtstreekse concurrent voor de auto’s in dit overzicht. Het kan overigens dikker door de Turbo S e-Hybrid te kiezen. Deze is namelijk nog sterker.

Let wel: sterker, niet sneller. Het surplus aan vermogen en koppel maakt de 300 kilogram aan extra gewicht niet goed. Deze prijs is overigens nog een kale prijs. Je kunt bij Porsche en Porsche Exclusive nog flink in de weer met opties. Die 3 ton haal je met gemak. Enig nadeeltje: het is niet een echte sedan.

Bentley Flying Spur W12

€ 294.461

In principe is de Bentley Flying Spur de Panamera sedan. De auto staat op hetzelfde MSB-platform. Ook de achttraps PDK (Porsches automaat met dubbele koppeling) zien we terug. Er is wel iets specifieks Bentley aan de auto en dat is de W12-motor (alhoewel dat stiekem een VW-vinding is).

In dit geval is het een 6.0 met twee turbo’s en directe injectie, goed voor 635 pk en 900 Nm. Daarmee is het een van de snelste auto’s in dit lijstje. De topsnelheid bedraagt namelijk een bizar hoge 333 km/u. Dat is serieus supercar territorium.

Mercedes-Maybach S680 (Z223)

€ 320.501

Het mooie van een twaalfcilinder is dat ze eigenlijk altijd zeggen ‘dit zou weleens de laatste kunnen zijn’. Al jarenlang is er geen enkel plausibele reden om een V12 te verkiezen boven een V8. Maar ja, er is ook geen reden om een Zwitsers horloge te dragen en daar waren sommige mannen ook blij van. Het is bizar dat Mercedes deze motor anno 2022 nog gewoon levert.

Waarschijnlijk omdat ze het ook daadwerkelijk verkopen tegen welke gekke prijs dan ook. Er zijn mensen die nog altijd denken: Das Beste Oder Nichts. Die hebben niet zozeer de Mercedes tagline bedacht, maar leven er wel naar. Het enige is: ondanks de chromen versiersels is het alsnog gewoon een S-Klasse. Zou jij meer geld uitgeven voor een S-Klasse? Of ook de goedkopere en snellere Bentley kiezen?

Rolls-Royce Ghost Extended

€ 441.276

Rolls-Royce staat overduidelijk boven de rest. De Rolls-Royce Ghost kun je heel erg kort door de bocht zien als een hele luxe BMW 7 Serie. Alleen waar je bij een Audi Q7-Bentley Bentayga de verwantschap kunt zien, is dat bij de Rolls-Royce Ghost veel minder het geval. Alles aan de Rolls-Royce Phantom EWB is excessief, overdadig en over the top.

En juist daardoor is het de toplimousine der toplimousines. Qua prestaties zijn dit stiekem erg snelle auto’s. Van 0-100 km/u is alsnog in 4,8 seconden gedaan en een top van 250 km/u is geen enkel probleem. Echter, in de Ghost gebeurt het op een serene wijze die passend is bij het merk. Alleen daarom is de auto meer dan 4 ton waard.

Rolls-Royce Phantom EWB

€ 653.335

Het is toch bizar dat Rolls-Royce boven de Ghost nog even een overtreffende trap heeft. De Phantom is alles wat de Ghost is, maar dan nog een tandje extremer. Het mooie is, is dat een Phantom het niet doet middels gadgets en glimmers. Nee, de Phantom biedt echte luxe. In het interieur is er gewoon geen plastic te vinden dat je aan kunt raken. Het is allemaal hout, leer, glas of metaal. In het echt zijn het de afmetingen die indruk maken.

Daarbij voelt elke centimeter van binnen en van buiten heel erg duur aan. Alleen de lak moet al 50 kilogram wegen. Het enige nadeel is misschien de motor. Dat is nog altijd exact dezelfde V12 als de Ghost heeft en de M760Li had. Niets mis mee, maar als je meer dan zes-en-een-halve ton neertelt voor een luxe limo, wil je toch eigenlijk meer vermogen en koppel dan de mindere broertje? Aan de andere kant, een Rolls-Royce moet voldoende snel zijn. Voor de rest maakt het niet uit. Van de duurste toplimousines van Nederland is dit de duurste.

