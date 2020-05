Dit zijn 8 bijzondere Hertz Fords op een rij

Vandaag kijken we naar de acht gaafste Hertz Fords van de afgelopen decennia.

Dit weekend werd bekend gemaakt dat Hertz een enorm zware tijd achter de rug heeft gehad. Op dit moment zijn de vooruitzichten bijzonder grauw. Dankzij het coronavirus worden er geen auto’s meer gehuurd. De leasetermijnen van de auto’s lopen echter wel gewoon door. Kortom, Hertz dreigt kopje onder te gaan.

Dit betekent dat het geld er met bakken uit gaat en er geen inkomen is. Waarschijnlijk ging het al niet te best met de grote auto-verhuurmaatschappij. Dat is jammer, want Hertz had naast de standaard sedans, minivans en SUV’s ook echt leuke auto’s in de vloot. Sterker nog, sommige werden speciaal voor hen gemaakt. Daarom een klein overzicht met 8 bijzondere Hertz Fords uit het verleden.

Shelby Mustang GT350 H

1966

De eerste is in het rijtje Hertz Fords natuurlijk de meest legendarische. De Shelby GT350 H was eigenlijk een raceauto met kentekenplaten die je kon huren. In principe was het een kneitergek idee. De uitwerking was dat overigens ook, want de GT350 H werd geregeld gehuurd om in het weekend mee te race en dan maandag weer terug te brengen. Met soms de rolkooi er nog in… Het Rent-A-Racer concept werd iets te letterlijk genomen. Er zijn er zo’n 1.000 van gebouwd. De meeste waren zwart, maar er zijn ook enkele blauwe en witte GT350H’s gebouwd.

Shelby Mustang GT350 H

1968

De Mustang werd beetje bij beetje zwaarder, groter en logger. Voor de GT5000-eigenaren geen probleem, dat was immers een dikke Mustang met een dikke motor. De GT350 was juist de pure raceauto voor de straat (van die twee). Er kwam een veel minder exotische motor in te liggen en een automaat was zelfs mogelijk. Toch zijn er 224 GT350-H’s geleverd. Deze waren niet zwart, maar rood!

Shelby Mustang GT/H

2006

Het bleef lange tijd stil rond de Hertz Fords. De nieuwe Mustang was een van de meest succesvolle retro-designs in lange tijd en daar hoorde ook een retro-samenwerking bij. Ford, Shelby en Hertz sloegen de handen wederom ineen. Alhoewel het Shelby gedeelte wel meeviel, eigenlijk. Het was een Ford Mustang GT (dus met de 4.6 V8) met wat accessoires van Ford Racing en een Shelby grille en motorkap. Oh, en natuurlijk de gouden striping. De motor werd opgefokt van 300 naar 325 pk, mede dankzij een briljant klinkende uitlaat. Het belangrijkste verschil was echter het FR3-handling pack, waardoor met name de wegligging veel beter was. Er zijn 500 stuks van de Shelby Mustang GT/H gebouwd.

Shelby Mustang GT-H Convertible

2007

In principe gelijk aan de bovenstaande, maar dan op basis van de cabriolet. Omdat Shelby een naam hoog had te houden, werd er wel een rolbeugel gemonteerd. Niet zozeer vanwege de veiligheid, dan wel de wegligging. De Mustang was een goedkope vierpersoons cabrio’s en die zijn net zo flexibel als de uitspraken van deelnemer van het Lagerhuis. Op deze manier reed de auto aanzienlijk beter.

Ford Focus ST-H (DYB)

2013

De Ford Mustang van Hertz was leuk, maar kon je alleen in de VS tegenkomen. Gelukkig regelden Ford en Hertz een aansprekende auto voor ons Europese autohuurders. Het resultaat was de Ford Focus ST-H. In tegenstelling tot de Mustang is de Focus ST-h behoorlijk standaard, op de zwarte lak, gouden strepen en gouden wielen na. En de badge natuurlijk. Dat maakt verder niet uit, de 2.0 EcoBoost motor is goed voor 250 pk, waardoor je in 6,5 tellen de 100 km/u aantikt.

Hertz-Penske Mustang GT

2014

Normaal gesproken werkten Shelby en Hertz samen, maar in dit geval ging Hertz vreemd met Penske Racing. Het resultaat is misschien wel de meest brute rent-a-racer van Hertz. De auto was gebaseerd op de Mustang GT, maar voorzien van een handgeschakelde zesbak, Brembo-remmen, straffer onderstel, kortere eindoverbrenging, koude luchtinlaat en andere ECU. Qua uiterlijk had de Hertz-Penske de kenmerken van de Boss 302 (splitter) en Shelby GT500 (uitlaat). Er zijn er 150 van gebouwd. Let op: de striping is geel, niet goud.

Ford Fiesta ST-H

2014

De Focus ST-H blijkt een behoorlijk succes. Hertz en Ford slaan andermaal de handen ineen voor een samenwerking. Het resultaat is ditmaal de Fiesta ST-H. Ook de Fiesta krijgt de kenmerkende gouden striping en velgen. Om te rijden is de auto misschien nog wel leuker. De 1.6 EcoBoost levert 182 pk, maar met name het snaarstrakke chassis is de grote glimlach-producent.

Ford Shelby Mustang GT-H

2016

Ford en Hertz werken in 2016 weer samen voor een rent-a-racer. Ditmaal is de huurauto op basis van de zesde generatie Mustang. De GT-H heeft een andere uitlaat, straffer chassis, zwarte lak en natuurlijk die gouden striping. Er zijn er slechts 140 van gebouwd.