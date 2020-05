Hertz in diepe schulden, vraagt faillissement aan

We komen in de fase dat bedrijven kopje onder gaan in de coronacrisis. Autoverhuurbedrijf Hertz vraagt faillissement aan.

Het is een zware tijd: de economie ligt op zijn gat. Inkomend geld wordt compleet stopgezet en daarmee zijn er in bijna elk geval meer uitgaven dan inkomsten. Om nog maar te zwijgen over al uitbetaalde investeringen. Kleine bedrijven (neem Spyker) gingen al vrij snel failliet, nu lijken de megabedrijven met megaschulden aan de beurt te zijn.

Hertz failliet

Het autoverhuurbedrijf Hertz vroeg namelijk gister faillissement aan. Het bedrijf had zo’n 17 miljard dollar aan schulden wat steeds net wel of net niet over het randje van terugbetalen zat. Nu de inkomsten compleet stilliggen moest het US Bankruptcy Court ingrijpen. En vis maar ergens 17 miljard dollar vandaan: het schip in gaan leek zo onvermijdelijk.

Niet het einde?

Toch blijven Hertz en hun onderbedrijven Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales en Donlen gewoon open en running, dat laat Hertz weten. Ook gaat het specifiek om de Amerikaanse tak van het bedrijf. De aparte afdelingen van Hertz in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland hebben een eigen management en hebben niks te maken met dit faillissement.

Frisse start

Nu moet dus blijken of het bedrijf interessant genoeg is om te redden. Zelf heeft het bedrijf nog zo’n 1 miljard dollar over om de boel op gang te brengen. Maar vind nu maar eens iemand die even 17 miljard dollar aan schulden kan oplossen. Dan kunnen wij weer genieten van blubberdikke Mustangs.