Aston Martin DB5 rolt na 55 jaar weer van de band

Het gave project om de Aston Martin DB5 nieuw leven in te blazen is eindelijk begonnen.

In augustus 2018 maakte Aston Martin bekend de DB5 weer in productie te nemen. Het gaat hier om 25 replica’s van de auto uit de James Bond-film Goldfinger. We zijn bijna twee jaar verder en eindelijk is de productie gestart.

Het prestigeproject van Aston Martin Works is niet voordelig. Aan zo’n nieuwe oude DB5 hangt een prijskaartje van meer dan drie miljoen euro. Centen die ze bij Aston Martin momenteel goed kunnen gebruiken.

In de film Goldfinger was James Bond voor het eerst achter het stuur te vinden van de DB5. Het merk bouwde deze auto tussen 1963 en 1965. Uiteindelijk zijn er minder dan 900 stuks geproduceerd. 55 jaar nadat de laatste DB5 van de band rolde, is het iconische model terug van weggeweest voor Aston Martin Works.

De replica’s worden gebouwd in samenwerking met EON Productions. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van James Bond-films. Per DB5 zijn 4.500 manuren nodig.

De beroemde gadgets van Goldfinger worden tevens geïnstalleerd op de DB5. Het gaat hier onder meer om een kentekenplaat wisselaar, twee machinegeweren aan de voorzijde van de auto, een rookgordijn machine en een bepantserde voorruit. Niet alleen de DB5 is een replica, de gadgets zijn dat ook. Je kunt dus niet echt schieten met je DB5, jammer hè?

Onder de kap ligt een 4.0 atmosferische zes-in-lijn, goed voor 294 pk. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak van ZF met vijf verzetten. Daarnaast beschikt de DB5 over een mechanisch sperdifferentieel op de achteras.

De eerste exemplaren van de Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation moeten in de tweede helft van 2020 klaar zijn.